Soleil Sorge e Luca Onestini nello stesso programma: ‘Stuzzicato dal primo giorno’. Ecco dove li vedremo in autunno 

Soleil Sorge e Luca Onestini si incontrano nuovamente nel programma pronto a partire il prossimo autunno

Tra i programmi televisivi attesi per la prossima stagione, c’è Back to school. Il programma inizierà il prossimo autunno e sarà condotto da Federica Panicucci.

Nel cast di alunni speciali questa volta ci saranno anche Soleil Sorge e Luca Onestini: i due in passato sono stati fidanzati, la loro storia risale all’inizio del loro percorso televisivo, prima di intraprendere ognuno la propria carriera tra reality show e programmi televisivi.

Soleil Sorge e Luca Onestini si incontrano di nuovo in tv

I due si sono incontrati anche durante la puntata de La Pupa e il Secchione Show, dove Soleil ha ricoperto il ruolo di giudice speciale. Riguardo la loro storia invece, la stessa Soleil aveva dichiarato che “Dopo la fine della nostra storia non ci siamo più sentiti. Non siamo rimasti in contatto”.

Le indiscrezioni sul prossimo incontro tra Soleil e Luca sono state confermate anche da The Pipol che ha voluto sottolineare come i due “fin dal primo giorno di registrazioni hanno iniziato a stuzzicarsi”. Nel cast di Back to School vedremo anche Valeria Marini, Raffaella Fico e Cecilia Capriotti.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset