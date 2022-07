Soleil Sorge lancia frecciatina ad alcuni ex gieffini: le polemiche sul suo compleanno zittite da un post 

Soleil Sorge festeggia i compleanno e alcuni compagni di avventura del GF Vip sarebbero stati tagliati fuori dai festeggiamenti...

Il 5 luglio Soleil Sorge ha compiuto 24 anni. L’ex gieffina ha deciso ovviamente di celebrarlo con un party in cui era presente anche il suo fidanzato.

Soleil ha deciso di festeggiare con una festa che si è tenuta a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Nelle immagini condivise sui social si sono intravisti alcuni dettagli, tra cui una lunga tavola imbandita, fiori, torta a tre strati e naturalmente fuochi d’artificio.

Tra i tanti invitati alla festa, sono comparsi il misterioso fidnzato Carlo, Amedeo Goria e la figlia Guenda Goria, Dayane Mello, Lucas Peracchi, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Fuori dalla lista degli invitati però sarebbero rimasti alcuni compagni di avventura con cui Soleil ha condiviso una parte del percorso al GF Vip 6, e alcuni non l’avrebbero presa bene.

“Are you cereal?” Io ROTFL” ha twittato Soleil, condividendo uno screenshot con una serie di articoli in cui compare il suo nome e quello di alcuni vip tagliati fuori dal party del suo compleanno, tra questi figurano Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli, Alex Beli e Gianluca Costantino, che attraverso delle interviste avrebbero espresso il loro rammarico per non essere stati invitati.

