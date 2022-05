Soleil Sorge con il fidanzato a Venezia? Lui è apparso ‘furtivamente’ nelle sue stories

C'è un nuovo fidanzato nella vita di Soleil Sorge? Alcuni indizi sparsi sui social lo fanno sospettare (e lui si vede di sfuggita)

Le voci su Soleil Sorge e un suo possibile fidanzato sono sempre di più. Dopo la fine del GF Vip e l’esperienza a La Pupa e Il Secchione Show, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe non essere più single… a rivelarlo sono diversi indizi.

LEGGI ANCHE :– Soleil Sorge, la sua reazione alla vittoria dello scudetto al Milan: la sua stories con Ibrahimovic

Soleil Sorge beccata a Venezia con il suo fidanzato? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip posta alcune Instagram Stories che fanno insospettire e non poco i suoi fan… Ma chi sarà mai quell’uomo che si vede e sente di sfuggita? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Soleil Sorge a Venezia con il fidanzato? Gli indizi del web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Soleil Sorge è attualmente in vacanza, tanto che ha postato su Instagram alcuni video e alcune foto da Venezia: ed è proprio in questi che sembra vedersi quello che molti hanno individuato come il suo fidanzato. Anche se soltanto per pochi e sfuggenti attimi.

Innanzitutto, in un video in cui Sole riprende delle fotografie esposte in alcune cornici, nel riflesso del vetro si vede accanto a lei una figura decisamente maschile. Inoltre, al momento del suo approdo al Molo di Venezia, viene accolta dal personale di un albergo, ma al suo fianco si sente chiaramente una voce maschile che dice “E c’è anche un…” prima di interrompere il video…

Due piccoli indizi che non sono una prova ma che stanno facendo sospettare (e non poco) i fan di Soleil Sorge, ormai convinti che questo fidanzato esista davvero… Quale sarà la verità? Un uomo che si vede e sente di sfuggita c’è. Avrà conquistato il cuore di Stasi? Oppure si tratta solo di un amico?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy