Soleil Sorge, problemi con la fanpage? ‘Mai Soleil per il successo’: tweet di addio. Cosa è successo in queste ore

Problemi in vista per Soleil Sorge dopo quello che è accaduto su Twitter con una delle sue storiche fanpage: ecco cosa è successo

Succede di tutto sui social, dove una fanbase appassionata come quella di Soleil Sorge sta perdendo i pezzi: in particolare, una importante fanpage dell’ex concorrente del GF Vip sembra aver deciso di defilarsi, al punto da portare la stessa Stasi a muoversi. Ma cosa sarà mai successo?

LEGGI ANCHE :– Soleil Sorge perde la pazienza: le ultime dichiarazioni su alcuni ex gieffini e le loro reazioni stizzite

Soleil Sorge: cosa è successo con la fanpage su Twitter

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con il successo sempre maggiore di Soleil, sui social si sono moltiplicate le fanpage dedicate alla Sorge, tanto da aver scatenato una certa lotta tra alcune di esse. In questo contesto tanto agguerrito, si inserisce @SoleilSorgeFan, una delle prima page Twitter dedicate a lei, creata da un certo Luca.

“Continuo a credere, sperare e volere ciò che dal primo giorno ho sempre trasmesso soprattutto alle nuove FanPage. Nel #SoleArmy siamo tutti uguali, importanti e preziosi. C’è chi appare e chi da l’anima nell’ombra, nell’umiltà e nella sua unica passione. Soleil“, ha scritto lasciando intendere di voler abbandonare il progetto.

La questione ha portato ad intervenire addirittura Sole in persona, che ha provato a recuperare twittando a sua volta “1 amendment: il #SOLEARMY non è un Fandom ma una FAMIGLIA. Tutti sono benvenuti e chiunque ne faccia parte può supportare anche altri. we only share the love”.

La pagina lascia, Soleil interviene. Cosa accadrà adesso?

Belle parole, sicuramente, e una dimostrazione di supporto per la page. Ma lo stesso Luca ha poi twittato: “Il successo di Soleil. Mai Soleil per il successo. Perfortuna io non ho scelto di diventare famoso come altri… e se fosse successo avrei voluto che il mio Fandom fosse fatto di persone umili e uguali tra loro. Dove chiunque accoglieva chiunque. Dove chiunque era chiunque“.

“Dove il ‘Fuori fila’ per chi aveva un pensiero diverso non sarebbe mai esistito – ha continuato – Dove la democrazia avrebbe sempre vinto sul fanatismo e il libero pensiero sull’ego. Dove l’accogliere avrebbe vinto sull escludere. Dove chi non era d’accordo veniva ascoltato e non per..lato. Finchè ciò che non mi rappresenta continuerà ad essere premiato da chi ci rappresenta… per rispetto verso Soleil e chi ha deciso di seguirmi mi fermo. Sono entrato vero e coerente e ci rimango. Poi qualsiasi cosa accadrà auguro la migliore vita possibile a Soleil. CLOSED“

Soleil Sorge, ancora, ha provato a recuperare dicendo di non volere lasciare l’hashtag #solearmy ad adv o cose e persone off topic, ma di cercare di tenerlo riservato alle fan page.

La polemica, però, sembra destinata a portare davvero all’addio della fanpage. Ma da cosa sarà nato questo problema? Dal proliferare di pagine dedicate a Soleil? Oppure dal fatto che questa storica page non si sia sentita difesa? E come andrà a finire?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy