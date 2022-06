Soleil Sorge lontano dai social: l’influencer svela cosa è successo con Dayane Mello in questi giorni

Dopo la sua pausa social, Soleil Sorge è insieme a Dayane Mello per un percorso comune: cosa avranno in mente le due ex gieffine?

Soleil Sorge si è allontanata per qualche giorno dai social network per un percorso detox insieme a Dayane Mello. Ma cosa staranno mai facendo le due ex concorrenti del GF Vip? Sbirciando online qualcosa la si può scovare.

La pausa dai social di Soleil

Andiamo con ordine. Soleil Sorge ha condiviso sui social network lo screen di un articolo che recita: “Una pausa dai social (anche di pochi giorni) rende più felici e meno ansiosi: lo conferma uno studio”. Un messaggio forte e chiaro, il suo, che sicuramente vorrà prendersi un po’ di tempo per sé dopo alcuni mesi davvero intensi nei quali è passata dal GF Vip, per poi fare da opinionista a La Pupa e il Secchione Show, fino al suo ritorno sull’Isola dei Famosi e al lancio della sua nuova linea beachwear State of Soleil.

Dayane Mello e Soleil Sorge insieme al lago per un percorso benessere

Nelle sue Instagram Stories, Soleil Sorge ha quindi svelato di essere con Dayane Mello a godersi una piccola vacanza: “Allora, come sapete negli ultimi giorni sono al lago dalla mia bestie per fare un vero e proprio ritiro di benessere oltre all’amicizia che fa davvero bene allo spirito. Ci stiamo concentrando tantissimo sul benessere fisico e mentale. E oggi quindi continua con la mia solita maschera giornaliera, che non mi può togliere nessuno… Un bel break-out e poi ci andiamo a pappare un bel pranzetto salutare e così via per dare lo stimolo estivo di cui credo che tutti abbiamo bisogno…”

Insomma, a quanto pare Dayane Mello e Soleil Sorge si stanno godendo un po’ di pace (finalmente). E guardando il profilo Instagram della modella brasiliana, scopriamo che è proprio così. “Do the universe a favor, don’t hide Your Magic” (“Fai un favore all’universo, non nascondere la tua magia“), ha scritto come commento alle foto che la ritraggono insieme a Stasi, che da parte sua ha risposto con una serie di emoji di cuoricini…

Photo Credits: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy