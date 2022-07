Soleil Sorge allo stesso evento di Cecilia Rodriguez: le due si sono evitate? La foto che manca

Cecilia Rodriguez e Soleil Sorge erano presenti a Roma allo stesso evento ma si sono ignorate a vicenda. Cosa è successo tra le due?

All’evento SHEIN x Klarna per il pop up Summer Oasis del celebre webstore di abbigliamento c’erano tanti vip: tra loro anche Cecilia Rodriguez e Soleil Sorge. Qualcuno, però, ha notato che le due si sarebbero completamente ignorate. Quanto c’è di vero in questa affermazione?

Cecilia Rodriguez e Soleil Sorge si ignorano ad un evento: cosa è successo tra loro?

Andiamo con ordine. Il 21 luglio, il famoso marchio ready-to-wear SHEIN ha inaugurato le porte del suo Summer Oasis, lo showroom temporaneo di Roma, alla presenza di numerosi VIP ed influencer.

Tra loro si sono viste Soleil Sorge e Cecilia Rodriguez, che però sembrano avere evitato ogni contatto diretto. L’influencer italo-americana, ad esempio, ha partecipato all’evento insieme alla mamma e ha deciso anche di fare una foto insieme a Guendalina Tavassi, presente a sua volta.

Nessuna Instagram Stories né immagine scattata all’evento, però, ritrae insieme Cechu e Soleil. Tra le due c’è ancora maretta?

Cosa disse Cechu su Soleil dopo la rottura con Jeremias

La verità è che probabilmente sì. Tra Soleil e il fratello della Rodriguez, Jeremias, in passato c’è stata una storia. Erano i tempi dell’Isola dei Famosi 2019 e i due, dopo essersi conosciuti in Honduras, hanno vissuto un breve ma intenso rapporto romantico. Ma la sorella minore di Belen non ha mai nascosto il fatto che con Stasi non avesse questo gran bel rapporto, anzi…

“Io con Soleil non ho mai avuto un rapporto di amicizia – rivelò Cecilia a Gossip.it – è stata mia cognata ma non siamo mai state amiche, andavamo anche d’accordo ma non abbiamo coltivato alcun rapporto. Quando si sono lasciati ero contenta“.

A quest’evento di Shein la distanza tra Cecilia Rodriguez e Soleil Sorge sarà dipesa forse da queste dichiarazioni? Stasi se la sarà legata al dito?

Photo Credits: Kikapress; per gentile concesisone dell’ufficio stampa Mediaset