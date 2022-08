Soleil Sorge, Barbara D’Urso la definisce così e alcuni fan non gradiscono: la Sorge spegne ogni polemica

Barbara D'Urso ha elogiato Soleil Sorge in pubblico, innescando una polemica con la fanbase dell'ex gieffina. Ecco come l'ha definita

Scoppia la polemica dopo l’Alessandro Awards 2022, nel quale Barbara D’Urso si è lasciata andare ad un commento su Soleil Sorge che non sarebbe piaciuto a tutti. Ma cosa avrà mai detto la storica conduttrice dei programmi Mediaset sull’ex gieffina?

Andiamo con ordine. Durante l’evento dell’Alessandro Awards 2022, Barbara D’Urso si sarebbe esposta in pubblico, elogiando Soleil Sorge e il suo crescente successo in televisione, dove negli ultimi mesi è diventata sempre più protagonista.

“Felice che una mia ‘creaturella’ stia facendo un bel percorso”, avrebbe detto la conduttrice napoletana che poi avrebbe aggiunto anche un “Sono fiera di te“.

La questione che ha fatto discutere molti fan di Soleil è riferita al fatto che Carmelita abbia definito la Sorge come una sua ‘creatura’, quando in realtà la prima apparizione di Stasi in tv risale ad Uomini e Donne e sarebbe quindi riconducibile a Maria De Filippi.

Barbara, al contrario, avrebbe scelto Soleil solo come opinionista de La Pupa e il Secchione Show, andato in onda nel 2022. E, secondo molti, non avrebbe alcun diritto di definire Soleil una sua ‘creaturella’.

Soleil spegne la polemica: il suo messaggio di ringraziamento per Carmelita

In tutto questo, ad intervenire sulla questione è stata direttamente Stasi che, in un post su Twitter, ci ha tenuto a mostrare la sua gratitudine per Barbara, spegnendo così ogni possibile polemica innescata dalla sua attivissima fanbase.

“In un mondo così egoriferito ci tengo a ricordare l’importanza della gratitudine – ha scritto l’ex concorrente del GF Vip – Ringrazierò sempre Barbara e ogni opportunità ricevuta insieme a tutti coloro che hanno creduto in me dall’inizio“.

