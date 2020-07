Sofia Loren, la casa lussuosa nel centro di Roma: le foto della villa lasciano di stucco

Una vita da sogno e una casa all'altezza di quel sogno: Sofia Loren ha vissuto in tante splendide case in tutto il mondo, ma la villa sull'Appia è fra le più belle

E’ una della attrici italiane più conosciute nel mondo, icona di fascino e bellezza, sinonimo di genuinità ma anche di grande talento, autentico vanto nazionale: parliamo di Sofia Loren, bellezza incredibile all’età di 85 anni e un curriculum senza paragoni.

Sofia è stata la prima donna a vincere un Oscar in un film non in lingua inglese e poi nel 1991 ha ricevuto un altro Oscar, stavolta alla carriera: una vita da film, coronata dal grande amore per il produttore Carlo Ponti (scomparso nel 2007) dal quale ha avuto due figli.

Sofia Loren casa da sogno nel centro di Roma

Sofia è una delle ultime vere dive hollywoodiane che ci restano: sempre elegante, sempre raffinata, sempre discreta e avvolta da quel pizzico di mistero che ne accresce il fascino.

Una diva non può che vivere in una casa alla sua altezza e così non meraviglia che l’attrice, fra le altre bellissime case e appartamenti che ha avuto in tutto il mondo, abbia dimorato non in una villa ma in una vera e propria magione, situata sull’Appia antica, nel verde di un parco da 15mila metri quadrati ma a soli 10 minuti dal Colosseo.

Tutti ricordano Villa Sara, dimora settecentesca di Marino, residenza dei marchesi Gabrielli dove Carlo e Sofia si rifugiarono nei momenti più tormentati della loro storia d’amore, ma la famiglia Ponti possedeva anche un’altra bellissima magione, ora in vendita.

La villa dell’Appia è di 680 mq, mentre tutta la proprietà arriva a misurare 1280 mq. Oltre al parco, accanto alla villa c’è anche una spaziosa depandance da 500 mq. Una casa da Oscar, con due scalinate sulla facciata impreziosita da marmi e busti antichi e affacciata su una piscina, quella si in stile Hollywood.

La casa al momento è in vendita per 19 milioni di euro nel complesso, ma le due proprietà possono essere anche vendute separatamente.