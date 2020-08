Sindaco di Arzachena replica a Briatore su chiusura Billionaire: ‘Misura per tutelare anche anziani come lei’

Il sindaco di Arzachena non le manda certo a dire a Flavio Briatore dopo l’annuncio della chiusura anticipata del Billionaire: divampa la polemica.

Le misure di sicurezza anti Covid-19 stanno facendo discutere sempre di più. Il dibattito si è spostato in Sardegna, dove si è aperta la polemica tra Flavio Briatore e il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda riguardo alla chiusura anticipata del Billionaire decisa dal celebre imprenditore.

LEGGI ANCHE: — Sapete quanto costa affittare un lettino al Twiga di Briatore? La cifra stellare per prendere il sole nel lido a Marina di Pietrasanta

Flavio Briatore: la polemica e la chiusura del Billionaire

Andiamo con ordine. Flavio Briatore ha annunciato la chiusura anticipata del Billionaire, il suo celebre locale di Porto Cervo, dopo la decisione del sindaco di Arzachena di ridurre di un’ora l’orario di diffusione della musica, scagliandosi contro di lui con critiche anche pesanti.

“La situazione del virus in Costa Smeralda non mostra criticità – ha esordito Briatore – Il tenore dell’ordinanza farebbe pensare a una situazione drammatica, piena di focolai. Non capisco come il sindaco possa collegare i decibel con il virus. Ha agito di impulso senza aver fatto una valutazione adeguata, facendo tutto da solo, emanando un’ordinanza che mette in ginocchio l’economia della zona senza confrontarsi con nessuno. L’ennesimo grillino contro il turismo”.

Il sindaco di Arzachena risponde per le rime a Briatore

Ebbene, la replica del sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda è arrivata implacabile da Facebook, dove il primo cittadino del comune sardo non le manda certo a dire a Briatore.

“Pensavo fosse una parodia di Flavio Briatore imitato da Crozza, poi ho scoperto che era l’originale. Avrei voluto parlarci di persona, ma ha preferito andare a Montecarlo. Ci sono stati degli attacchi personali, che non mi sarei mai aspettato. Queste decisioni non vengono prese a cuor leggero, ma dopo considerazioni attente, anche con l’Asl e le forze dell’Ordine. Ma sono cose che non sono interessanti, forse… L’ordinanza serve a tutelare la salute, soprattutto di quelli più anziani come lei”.

Il sindaco di Arzachena contro Briatore è la cosa più bella di oggi pic.twitter.com/xgtVvgdfBA — Gunilla Garson Goldberg (@lusurpateur_) August 19, 2020

Foto: Kikapress