Simone Di Pasquale prende il posto di Raimondo Todaro: ecco cosa farà dopo Ballando con le Stelle

Un altro ballerino ha detto addio a Ballando con Le Stelle: si tratta di Simone Di Pasquale, che dopo 16 anni di onorata carriera ha annunciato di lasciare la trasmissione.

Come ormai tutti hanno potuto constatare, Raimondo Todaro ha abbandonato Ballando con Le Stelle per debuttare come professore nel talent Amici di Maria De Filippi. Un altro ballerino ha detto addio a Ballando con Le Stelle: si tratta di Simone Di Pasquale, che dopo 16 anni di onorata carriera ha annunciato di lasciare la trasmissione.

LEGGI ANCHE: — Milly Carlucci e Alessandro Cattelan all’Eurovision 2022? Cosa rivela la conduttrice

Ma sarà proprio lui a prendere il posto di Raimondo Todaro in un’altra trasmissione targata Rai: si tratta de Il Cantante Mascherato, dove Simone approderà come coreografo della prossima edizione, che debutterà in tv a partire dall’11 febbraio 2022.

“Simone Di Pasquale ha un valore artistico importante […] Ha imparato a fare televisione ed è in sintonia con la rete […] Ci vuole un certo modo di essere, corretto, pulito, non noioso, simpatico e spiritoso. Simone potrà fare molto in futuro e in tanti ruoli” ha dichiarato Milly Carlucci a Il Fatto Quotidiano.

Dietro le quinte si vocifera che tra i due ballerini professionisti non corra proprio buon sangue, in tanti ricordano le parole di Di Pasquale pubblicate sul settimanale Nuovo quando Todaro ha annunciato di abbandonare il programma di Milly per Canale 5: “Ho appreso la notizia dai social […] Non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly, se fossi stato al suo posto l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa”.

Foto: Kikapress