Simona Ventura nell'ultimo post su Instagram sfoggia una ricrescita importante ma alcuni fan si concentrano su un altro dettaglio...

Simona Ventura se la sta vedendo brutta con la ricrescita. Tuttavia la celebre conduttrice si trova in buona compagnia; negli ultimi due mesi anche Ilary Blasi, Benedetta Rossi, Melissa Satta, Elena Santarelli e tantissimi altri personaggi dello spettacolo hanno avuto lo stesso problema.

Che serva a coprire i capelli bianchi o solo a soddisfare uno voglia di colore, la tinta dal parrucchiere in questi mesi è stata in cima alla lista dei desiderata per molti di noi.

Fra chi ha provato con i metodi fai da te e chi ha clamorosamente sbagliato la tinta a casa, ci sono anche coloro che hanno deciso di resistere. È il caso di Simona Ventura che sfoggia la chioma bicolore con piglio ottimista in una delle ultime foto pubblicate sul suo profilo.

Simona Ventura mostra la ricrescita ma i fan notano qualcos’altro

“Ma che capelli hai?” sbotta qualcuno nei commenti. Sono tantissimi i fan che si fanno sentire lasciando un pensiero sotto al post, criticando la conduttrice o riconoscendosi nella sua situazione.

Sei una di noi! Parrucchiere fai da te! Siamo sorelle di ricrescita Simo! L’unica Vip che non si fa i capelli! TOP – UNICA …comunque sei sempre splendida!

Qualcuno però si domanda come sia possibile che nella parte della ricrescita non si vedano spuntare capelli bianchi. In effetti sulla cima della testa di Simona Ventura non c’è traccia di segni del tempo.

Che falsa, fa vedere la ricrescita e non ha neanche un capello bianco?

Non possiamo sapere quale sia la verità: se l’assenza di capelli bianchi sia dovuta a una tinta casalinga di emergenza o se SuperSimo ne sia davvero priva. Magari, più semplicemente, in una foto fatta con il cellulare da quella distanza non sono visibili. Nel dubbio, c’è chi preferisce non criticare e si limita a scrivere: “Ricrescita sì ma niente capelli bianchi? Fortunata!”