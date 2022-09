Simona Ventura, lo scrive su Francesco Totti: il post su Instagram che non è piaciuto a tutti

Simona Ventura fa un commento su Francesco Totti che fa arrabbiare i fan di Ilary Blasi: ecco le sue parole

Stasera, mercoledì 7 settembre 2022, su Rai Due andrà in onda la 31ª edizione de La Partita del Cuore, per la conduzione di Simona Ventura e con la partecipazione di Francesco Totti che tornerà a scendere in campo da calciatore. Quello che però non è passato inosservato è stato un commento che la conduttrice si è lasciata andare su Instagram nei confronti dell’ex capitano della Roma.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Simona Ventura, nella promozione de La Partita del Cuore, ha pubblicato su Instagram un breve filmato di una sua vecchia intervista a Francesco Totti, scrivendo una caption che non sembra essere piaciuta troppo ai suoi fan.

“Nell’attesa di rivederti Francesco Totti, mercoledì per La Partita del Cuore 2022 alle 21:20 su Rai Due, mi è venuta in mente questa ‘epica’ intervista di qualche anno fa a Quelli che il Calcio. Sei sempre stato, e sempre lo sarai, un amico e una delle persone più ironiche e divertenti che abbia mai conosciuto. Sulla tua carriera, basta una sola parola: CAMPIONE PURISSIMO!”, ha scritto.

Frecciatina a Ilary Blasi? I commenti dei fan sembrano non avere dubbi

Il commento, a molti, è sembrato essere una frecciatina a Ilary Blasi da parte della conduttrice di Rai Due. In passato, infatti, tra le due c’è stata qualche ruggine, amplificata dalla separazione tra l’ex Letterina e Totti.

Fatto sta che sotto il post sono comparse tantissime lamentele da parte dei fan che criticano la scelta della Ventura di ‘schierarsi’ dalla parte di Totti.

“Simona, solidarietà femminile no? Ci sei passata anche tu…”, ha scritto una persona. E un’altra ha ribattuto: “Mi dispiace Simona, ma non mi piace più, sono con Ilary! Ciao!”

E c’è chi l’attacca direttamente con un “Potevi rispiarmartele queste parole di elogio su Totti, si è capito che hai il dente avvelenato nei riguardi di Ilary“. Un messaggio a cui fa eco: “Questa non me l’aspettavo…. sei schierata contro Ilary per motivi professionali…. hai fatto un fuorigioco di pessimo gusto“.

