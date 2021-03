Simona Ventura dopo il COVID: ‘non so più guidare’. Il primo post su Instagram dopo la negatività Foto

Una bella notizia per Simona Ventura che è tornata ad essere negativa all'infezione da Covid e su Instagram ammette: 'non so più guidare!'

Redazione - - Ultimo aggiornamento



Tramite un video messaggio su Instagram Simona Ventura annuncia con felicità di essere risultata finalmente negativa al Covid. Un’esperienza che come ha detto la conduttrice stessa, non dimenticherà mai. LEGGI ANCHE:– Carta Bianca, lite tra Simona Ventura e Bassetti: ‘Non mi tappa la bocca lei’ “Siamo tutti negativi! Uscire da una cosa del genere è un sollievo. Questo periodo è stato formativo e profondo, tra la paura che le cose potesse peggiorare e la speranza di poterci negativizzare al più presto. È stato un periodo che non dimenticherò mai, che non dimenticheremo mai”. La Ventura ha poi condiviso un altro video e una foto su Instagram che la ritrae alla sua prima uscita post Covid e con tono divertito e un po’ rassegnato racconta: “non so più guidare!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) Tantissimi i commenti che le sono arrivati di grande sostegno e affetto. Da chi le manda cuori a chi la tranquillizza dicendo che riprenderà prestissimo a guidare. “Forza SuperSimo!! 🤣🤣 É questione di attimo! 💙💙 Sei un mito! @simonaventura” scrive un utente a cui fa eco un altro: “@simonaventura occhi da 🐯. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁. La regina 👑 è tornata A D O R O” Crediti foto@kikapress