Simona Izzo, la foto di nozze tra Luca Argentero e Myriam Catania travolta dalle critiche 

Simona Izzo ha pubblicato una foto su Instagram che non tutti hanno apprezzato: si tratta di un ricordo del passato

Sul suo account Instagram personale, Simona Izzo ha deciso di pubblicare a sorpresa una foto che ritrae sua nipote Myriam Catania durante il matrimonio con Luca Argentero.

Lo scatto di quelli che all’epoca erano novelli sposi, è accompagnato da alcune parole scritte proprio da Simona: “Myriam e Luca… Ma l’amore non è eterno”.

Luca Argentero e Myriam Catania sono stati infatti prima fidanzati per cinque anni, poi sono convolati a nozze nel 2009. Nel 2016 però è arrivata la separazione.

Luca Argentero e Myriam Catania sposi nel 2009. Fonte: Instagram di Simona Izzo

Da allora è passato molto tempo: Luca Argentero oggi è sposato con Cristina Marino, ed è padre della piccola Nina Speranza (che ha da poco compiuto 2 anni), Myriam Catania è sentimentalmente legata a Quentin Kammermann dal 2016, ed è diventata mamma nel 2017 del piccolo Jacques.

Insomma, entrambi sono andati avanti, e per molti utenti la foto del passato pubblicata oggi da Simona Izzo è risultata inappropriata: “indelicatissima”, “Fuori luogo”, “di pessimo gusto”, hanno scritto alcuni, convinti che pubblicarla oggi, momento in cui entrambi hanno costruito una famiglia con altre persone, non abbia avuto alcun senso.

Foto: Kikapress