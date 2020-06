La decisione di Silvia Provvedi dopo l’arresto del suo compagno Giorgio De Stefano

Silvia Provvedi prende un’importante decisione insieme alla sorella Giulia dopo l’arresto del suo compagno Giorgio De Stefano.

L’arresto di Giorgio De Stefano in una retata contro la ‘ndrangheta ha colpito da vicino anche la sua compagna Silvia Provvedi, diventata mamma da pochi giorni. Ma dopo questo arresto l’ex vincitrice del GF VIP ha anche preso un’importante decisione. Di cosa si tratterà mai?

Arrestato Malefix a pochi giorni dalla nascita della figlia

Andiamo con ordine. Giorgio De Stefano (all’anagrafe Giorgio Sibio Condello) è stato arrestato dalla polizia in una maxi operazione anti-mafia volta a colpire la ‘ndrangheta. Malefix (questo il suo soprannome e quello utilizzato dagli agenti per dare un nome all’intero intervento) è stato detenuto in carcere con le accuse di associazione mafiosa, detenzione e porto illegale di armi e anche estorsione. Un nome famoso anche tra i telespettatori italiani. Ai tempi del GF VIP, infatti, l’uomo inviò un messaggio aereo a Silvia firmandosi proprio così.

Giorgio De Stefano è da pochi giorni diventato padre della piccola Nicole, avuto appunto dalla compagna Silvia Provvedi, cantante del duo de Le Donatella, salite alla ribalta per la partecipazione ad X Factor.

Silvia Provvedi prende una decisione particolare dopo l’arresto di Giorgio De Stefano

Ebbene, nonostante i tanti attacchi ricevuti in queste ore sul web, Silvia ha preso una decisione particolare, preferendo non rispondere a nessuno sulle questioni riguardanti il compagno e chiudendosi nel silenzio più assoluto.

Anzi, in concerto con sua sorella Giulia, dopo l’arresto di Giorgio De Stefano Silvia Provvedi ha preso anche una decisione più controversa. Le due hanno tolto la possibilità di commentare i post Instagram dell’account ufficiale Le Donatella, prevenendo in questo modo ogni tipo di accusa e di attacco anche gratuito che possa arrivare in seguito all’arresto di Malefix.

Siamo però certi che questo silenzio non durerà in eterno e che, appena le acque si calmeranno, Silvia e Giulia torneranno quelle di sempre e riapriranno la linea social diretta con i loro fan.

