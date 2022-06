Shakira, il gesto dopo aver scoperto il tradimento di Piquè: quel post sui social che fa pensare

Dopo la notizia del tradimento di Piquè, i social network ribolliscono di commenti sulla reazione di Shakira: ecco cosa è successo

Da qualche giorno sta circolando in giro per il web una notizia riguardante Shakira e Piquè, riguardo ad un possibile tradimento del calciatore nei confronti della cantante colombiana. Ma quanto c’è di vero? E, soprattutto, qual è stata la reazione della celebre cantante?

Il presunto tradimento di Piquè nei confronti di Shakira è ormai l’argomento principale di conversazione sui social. Ma cosa starà mai accadendo in rete da quando è trapelata la notizia? Photo Credits: Kikapress

Shakira e Piquè: cosa accade sul web dopo la notizia del tradimento

Andiamo con ordine. Sono giorni che si sta vociferando che il calciatore del Barcellona abbia tradito Shakira con una donna di vent’anni, probabilmente bionda e conosciuta durante un evento glamour. C’è chi però ha anche individuato questa persona, che potrebbe essere la madre di un altro calciatore, Pablo Gavi, che però è scura di capelli e non ha un’età tanto diversa dal calciatore…

Ad ogni modo, nonostante queste incertezze su chi possa essere la nuova fiamma di Piquè e le stesse voci di tradimento, c’è da dire che Shakira non ha eliminato dai social il post dello scorso marzo, nel quale celebrava le 600 partite disputate dal compagno con la maglia del Barça.

In queste ore, però, sono molti i fan che le stanno chiedendo di eliminare ogni riferimento a lui e di cancellare la foto, con tanto di hashtag #piqueout.

Quanto a Piqué, per lui i social stanno diventando un incubo. Sotto le vecchie foto pubblicate insieme a Shakira, i commenti negativi sono sempre di più.

Tra semplici insulti come “eres Tonto” e “Non posso credere che abbia potuto tradire una donna come Shakira“, in molti si stanno affrettando a ripetergli che “Non meritava” di stare con lei…

Insomma, il popolo del web sembra essersi schierato tutto dalla parte della cantante!

Photo Credits: Kikapress