Michael Schumacher oggi vive così: come sta l’ex pilota di Formula 1 dopo anni dall’incidente

Il 15 settembre uscirà su Netflix un documentario dedicato a Michael Schumacher, m di lui da anni non si hanno notizie concrete.

Il 15 settembre uscirà su Netflix un documentario dedicato al leggendario Michael Schumacher, si torna quindi a parlare del pilota, sebbene di lui da anni non si hanno notizie concrete.

LEGGI ANCHE:– Quanto pesa Michael Schumacher oggi? Cosa svela una fonte anonima sulle sue condizioni fisiche

Nel 2013 il campione ha subito un grave incidente sugli scii: da quel giorno la famiglia si è stretta attorno a Michael, proteggendolo dalla stampa e prendendosi cura di lui. Delle sue condizioni di salute si sa ben poco, per volere proprio della famiglia.

Il Daily Mail, in vista dell’uscita del documentario, ha riportato le parole della moglie Corinna: “Penso che sia semplicemente molto forte mentalmente. Mi mostra ancora quanto è forte ogni giorno”.

Il Docufilm atteso su Netflix si intitola “Schumacher”, e il progetto è sostenuto proprio dalla famiglia del campione.

“Schumacher” racconta gli esordi come pilota fino al successo, e i 7 mondiali di Formula 1 vinti in carriera, di cui 5 con la Ferrari. La regista del film, Vanessa Nocker, ha spiegato che proprio Corinna è stata fondamentale per la realizzazione del documentario.