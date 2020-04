Durante la diretta del TgLa7, è stato fatto uno scherzo al direttore Enrico Mentana? Ecco cosa è successo e cosa ha detto il giornalista

Ieri sera durante il TgLa7 c’è stato un piccolo incidente che ha fatto sorridere il web. Il direttore, Enrico Mentana, stava chiudendo l’edizione del 13 Aprile quando sul gobbo è apparso qualcosa di strano: ecco cosa è successo.

Scherzo in diretta a Enrico Mentana: ecco come ha reagito il direttore

Lunedì 13 Aprile 2020, una pasquetta passata in casa – o negli spazi domestici all’aperto, come un balcone, per chi ce l’ha. Negozi e attività chiuse; l’informazione, però, non si ferma. Ecco dunque Enrico Mentana al suo posto nello studio del TgLa7 a dare le notizie del giorno. Nel momento della chiusura è successo qualcosa di strano. Il giornalista legge dal gobbo: “e infine le borse, vediamo come ha chiuso Milano…”

Poi si interrompe e commenta:

“no, ma c’era Milano oggi? C’erano le borse?”

Infatti ieri, lunedì di Pasquetta, le borse erano chiuse. Che sia stato organizzato uno scherzo in diretta a Enrico Mentana? Così pare: il direttore del TgLa7, sorridendo, prosegue:

“Ma che borse? Non fate scherzi! Che borse ci sono? È Pasquetta!”

I social sorridono per lo scherzo a Mentana: ecco il video

Il direttore ha un momento di smarrimento: “ecco vedete che… quando ci sono i momenti importanti poi… succede che…”

Poi, sempre sorridendo, prosegue scoccando occhiate inintelligibili a sinistra della camera. Il popolo dei social nota subito lo scherzo fatto in diretta a Enrico Mentana e riversa su Twitter il suo stupore nel vedere il giornalista messo in difficoltà:

Mentana e la borsa di Milano a Pasquetta 😂😂😂 #tgla7 — Audrey (@eloe) April 13, 2020

Ciò che sorprende di più è il secondo momento di “defaillance verbale”. Il pubblico, abituato all’eloquio sciolto e quasi inarrestabile del direttore TgLa7, commenta la scena appena trasmessa in tv.