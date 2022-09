‘Scatenerà l’inferno’: il principe Harry rinuncerà al suo progetto per onorare il padre, re Carlo III?

Entro la fine dell'anno si attende il debutto del grande progetto di Harry: il principe farà un passo indietro in onore di re Carlo III oppure no?

In vista dei funerali reali per la scomparsa della Regina Elisabetta II, attesi per il 19 settembre 2022, la famiglia Reale è giunta a Londra al gran completo: i riflettori sono nuovamente puntati su Harry e Meghan, da tempo criticati per le loro scelte.

Ora che il padre di William e Harry è salito al trono, diventando ufficialmente Re Carlo III, in tanti attendono la prossima mossa proprio di Harry, che ha dichiarato di voler “onorare” il padre all’inizio del suo Regno.

Secondo i tabloid inglesi, per farlo Harry dovrebbe rinunciare al suo progetto giunto ormai vicino alla pubblicazione, ovvero il libro autobiografico che è stato annunciato come il prossimo scandalo a cui la famiglia Reale dovrà far fronte.

Piers Morgan, presentatore di TalkTv, ha dichiarato al New York Post che “se questo libro è così brutto come teme il Palazzo, si scatenerà l’inferno quando verrà pubblicato e potrebbe sovrastare il regno di re Carlo III prima ancora che inizi”.

Il libro è atteso per la fine del 2022, e per il progetto il principe Harry avrebbe firmato un contratto milionario con la Penguin Random House: lo straccerà per onorare il padre oppure no?

