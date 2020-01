‘Sapranno quello che mi hai fatto’, Amadeus attaccato da un ex concorrente de L’eredità: come ha definito il conduttore

Ancora critiche per Amadeus dopo le frasi sessiste sulla conduttrice di Sanremo. Ad attaccare il conduttore, un ex concorrente de L'Eredità

Piovono ancora critiche su Amadeus per le frasi sessiste pronunciate durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo. A scagliarsi contro il conduttore, adesso, è anche un ex concorrente de L’Eredità, che usa parole molto forti nei suoi confronti. In un video pubblicato su Instagram, Pedro Valti – questo il nome dell’uomo – non è tenero verso il direttore artistico del Festival e minaccia di rivelare ulteriori retroscena che lo riguardano.

Sanremo, ex concorrente de L’Eredità contro Amadeus

Le parole di Amadeus su una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo hanno sollevato un gran polverone. È da giorni, ormai, che non si parla d’altro e in tanti hanno voluto esprimere disappunto verso le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: — Amadeus hot, Striscia la Notizia scova un vecchio filmato di Mezzogiorno in famiglia: non crederete al termine che usa nel fuorionda

Dopo le dichiarazioni di Myss Keta e quelle di Michelle Hunziker, ora a puntare il dito contro il conduttore Rai è Pedro Valti, un ex concorrente de L’Eredità che ha condiviso un enigmatico video su Instagram.

“Amadeus! Cosa mi combini? L’hai fatta grossa eh? Ma ti pare il caso di parlare in questo modo? E noi? Poveri cittadini, utenti Rai che paghiamo il canone? Siamo costretti a subire le tue vac**ate! Ma cos’hai nel cervello? La cipolla? Ahiahiahi!” esordisce l’uomo nella clip.

Ma nel video messaggio, Pedro rincara la dose e lancia una frecciatina ad Amadeus:

“Guarda, lo sai cosa ti dico? Lo faccio io un passo indietro. Faccio un passo dietro di te, per darti un calcio nel c**o! Anche dopo quello che m’hai fatto, perché tu sai a cosa mi riferisco… Che cosa mi hai combinato qualche tempo fa, vero? Ma presto lo sapranno tutti! Ci vediamo a Sanremo, ragazzo. Per me è la cipolla”.

Chi è Pedro Valti

Il pubblico de L’Eredità, probabilmente si ricorderà di Pedro Valti perché nel 2004, quando partecipò al quiz show di Rai1, fece infastidire Amadeus, che lo invitò ad abbandonare lo studio.

L’uomo, di fronte a una domanda per lui difficile, rispose con un termine a caso: “La cipolla!”. Amadeus lo rimproverò per quel comportamento giudicato irrispettoso nei confronti del programma e degli altri concorrenti, ma lui proseguì a dare risposte insensate: “Passaparola” disse infatti alla domanda successiva.

Dopo un breve scontro verbale, il concorrente fu costretto ad abbandonare il gioco. Che la diatriba tra i due sia continuata anche a telecamere spente?