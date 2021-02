Non sarebbe Sanremo senza la coda di polemiche e critiche: Morgan si scaglia su Bugo e Orietta Berti si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Che edizione di Sanremo sarebbe se non fosse preceduta da una bella dose di polemiche?! Quella di quest’anno è senza ombra di dubbio particolare, ma non è esente dalla classica prassi delle critiche.

Tra le tante da segnalare quella di Morgan che lancia frecciatine, ancora, verso l’ex amico Bugo. Ma Marco Castoldi è in buona compagnia e anche Orietta Berti si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Marcella Bella. Ma andiamo con ordine.

Facciamo vincere #Bugo, così si spezza la maledizione e possiamo tornare alle nostre vite normali! #Sanremo2021 — MarikaStrano ✨🎈 (@marika_strano) December 18, 2020

Mentre sui social gira un meme che ironizza sulla Pandemia che stiamo vivendo legandola alla lite tra Bugo e Morgan avvenuta nella scorsa edizione di Sanremo, il cantante dei Bluvertigo torna a sparare dardi contro l’ex amico. In una stories di Instagram rivela che il brano che Bugo (al secolo Cristiano Bugatti) porterà quest’anno sul palco dell’Ariston, è lo stesso che il cantante aveva presentato due anni fa e che Baglioni scartò.

La questione è tutta da verificare, e in ogni caso non andrebbe contro il regolamento. Quello che è evidente è il fatto che Marco/Morgan non riesce a darsi pace. Il suo brano è stato scartato da Amadeus e vedere che Bugo sarà sul palco certamente lo ha scottato.

E se da una parte ‘cè uno che spara frecciatine per il gusto di farlo, dall’altra abbiamo una lady Orietta Berti (in gara in questa 71esima edizione) dice la sua su Marcella Bella.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Orietta torna sulle parole dette dalla collega quasi un anno fa. La Bella l’aveva definita una finta buonista, una persona invidiosa, e una iena.

“Il commento di Marcella lascia il tempo che trova. – ha dichiarato Orietta Berti – Vuol fare la sciura milanese, atteggiandosi a gran signora, ma dovrebbe ricordarsi che viene dalla Sicilia, da una famiglia povera come la mia. Stai un po’ calma, Marcella, non tutti hanno uno yacht lungo come il tuo!”

Insomma gli elementi perché sia un ‘classico’ Sanremo ci sono tutti. Il sipario si alzerà il prossimo 2 marzo per poi richiudersi il 6 marzo.

