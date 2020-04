Amadeus potrebbe condurre Sanremo 2021 e al suo fianco ci sarà Fiorello? Ecco cosa ha scritto lo showman siciliano su Twitter

Amadeus confermato alla conduzione di Sanremo 2021? Dopo l’intervento in video collegamento a Domenica in, sembrerebbe proprio che il conduttore abbia accettato la sfida. Una esperienza completamente nuova perché sarà il primo Festival dopo l’emergenza coronavirus. E che tra l’altro potrebbe slittare di qualche mese proprio a causa del Covid19. Sul palco di Sanremo 2021 ci sarà nuovamente Fiorello?

Sanremo 2021, Fiorello e Amadeus tornano all’Ariston?

La coppia composta da Amadeus e Fiorello ha evidentemente funzionato durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore e lo showman si sono mostrati particolarmente affiatati regalando perle di comicità – spesso anche involontaria – che hanno reso più piacevole e fluida la kermesse canora record di ascolti.

Già subito dopo la chiusura della settimana sanremese erano stati in tanti a ipotizzare un bis e ora sembra proprio che l’ipotesi si stia concretizzando. Sebbene non lo abbia detto esplicitamente, in diretta a Domenica In, Amadeus non ha escluso la conduzione di Sanremo 2021, ma con o senza Fiorello?

Le parole di Amadeus e il tweet di Fiorello

Mara Venier ha chiesto direttamente ad Amadeus se fosse pronto a tornare sul prestigioso palco dell’Ariston. “Lo vedo sempre indaffarato, fa riunioni, ma non so di cosa si tratta” ha insinuato la storica compagna, Giovanna al suo fianco durante la diretta.

“Credo che l’ultimo Sanremo sia stato l’ultimo momento di aggregazione per tutti noi. Una volta in una intervista ho detto che al primo Sanremo non si dice mai di no e che al secondo si dice “Ci penso”. Ma il prossimo non è il secondo Sanremo, bensì il primo dopo il coronavirus”

ha detto lui.

Con un divertente giro di parole, #Amadeus conferma che ha accettato di rifare il Festival: sarà a #Sanremo2021. 🎶 La rivelazione a #DomenicaIN. pic.twitter.com/XaWbuLYJxB — TV Italiana (@TV_Italiana) April 19, 2020

Insomma, un ragionamento che porta a pensare che la prossima edizione del Festival potrebbe essere condotta ancora da Amadeus tant’è che lo stesso Fiorello ha ironizzato su Twitter.

“L’ho sempre detto io: “Amadeus è un pazzo”. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: “Ha sbagliato numero!” ha cinguettato lo showman siciliano aggiungendo l’hashtag Sanremo2021.

L’ho sempre detto io:”Amadeus è un pazzo”.

Mi ha già chiamato tre volte.

Ho fatto tre voci diverse dicendo :”Ha sbagliato numero!” #Sanremo2021 — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 20, 2020

Il mitico duo sta tornando?