Dopo l'ufficializzazione dei concorrenti di Sanremo 2020, Lisa esprime tutta la sua delusione per essere stata esclusa: ecco la sua versione dei fatti in una recente intervista radiofonica

Ora che sono stati fatti ufficialmente i nomi dei cantanti che parteciperanno a Sanremo 2020, la cantante Lisa Panetta, vincitrice della prima edizione di Ora o mai più, ha potuto esprimere senza remore la sua delusione per l’esclusione.

Lisa delusa per l’esclusione: “Stimo Amadeus, ma ci sono rimasta male”

Intervistata da Lorenzo Amatulli per il programma radiofonico Whiteissimo, la cantante calabrese ha affermato di esserci rimasta molto male, così come tutti i suoi fan, alla notizia che non avrebbe partecipato all’edizione 2020 di Sanremo, nonostante lo avesse già capito da alcuni segnali.

Lisa infatti ha spiegato che già dal Capodanno 2019 aveva intuito qualcosa: “Subito dopo Capodanno a Matera (nel 2019, n.d.r) infatti, mi viene detto da una persona vicina ad Amadeus ‘Da ora in poi starai ferma’. Io ho pensato fosse uno scherzo, in realtà non lo era! Ed io per un anno ho subìto il silenzio, se non qualche intervista rilasciata a qualche giornalista che mi stimava… Ma la persona che doveva curare i miei interessi mi ha bloccata ed io ci sono rimasta molto male”

Lisa prosegue lanciando accuse: “Diciamo che io sono stata una ragazza spesso corteggiata e spesso ho detto di no. Tant’è quando hanno fatto la seconda edizione di Ora O Mai Più io non sono stata invitata”

Tornando poi sull’esclusione da Sanremo, queste le parole della cantante: “Io ho sempre stimato moltissimo Amadeus, ma sono rimasta molto male sulla forma della mia esclusione a Sanremo. Quando io ho mandato un messaggio ad Amadeus invitandolo a non farsi condizionare dalle persone che volevano in qualche modo tarparmi le ali, lui mi ha risposto di star tranquilla e che le decisioni le avrebbe prese in autonomia senza lasciarsi condizionare. Mi hanno detto che la mia canzone è interessante, eppure non farò parte del cast di Sanremo”

Lisa non ha poi lesinato critiche (via social) ad una delle partecipanti a Sanremo 2020, Elettra Lamborghini: la cantante ha infatti pubblicato un post scrivendo “Per il Sanremo 2091 ho deciso di imparare a twerkare e ad usare l’Autotune!” Ogni riferimento, come si dice, è puramente casuale…

(Update del 13 gennaio 2020)

Lisa esclusa da Sanremo 2020 se la prende con Amadeus?

Da Ora o Mai Più a Sanremo 2020. Ci sperava, Lisa, che aveva inviato un brano col sogno di tornare sul palco dell’Ariston a 20 anni dalla sua storica partecipazione e vittoria. Invece, pare che Amadeus abbia scartato la sua canzone. O meglio, così sembra di intuire dal tweet polemico che la cantante ha pubblico qualche ora fa.

Il post apparso su Twitter è piuttosto piccato. “Tutti mi chiedono se sia vero che ORA O MAI PIÙ dalla prossima edizione si chiamerà ORA E MAI PIÙ… Francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato!!!” ha scritto la vincitrice della prima edizione del programma condotto da Amadeus.

Nel tweet, in cui viene tirato in ballo lo stesso conduttore, in molti hanno notato una certa vena polemica: Lisa se la prende con Amadeus per l’esclusione da Sanremo 2020?

Che la cantante di Sempre – brano con cui si fece notare all’Ariston nel 1998 – sembra che non tornerà al Festival di cui proprio Amadeus è direttore artistico.

L’amarezza e la rabbia

Per il momento, la cantante calabrese non ha aggiunto altre spiegazioni a quel tweet polemico, ma molti utenti credono che sia diretto proprio al conduttore Rai.

Proprio in questi giorni, infatti, Amadeus starebbe comunicando agli artisti che hanno inviato un brano per Sanremo 2020 se parteciperanno o meno alla kermesse e Lisa, a quanto pare, sarebbe stata esclusa.

Ovviamente, ci sarà rimasta malissimo: la vittoria di Ora o Mai Più, prima, e l’eventuale ritorno a Sanremo, poi, potevano rappresentare un nuovo trampolino di lancio dopo la lunga assenza dalle scene.