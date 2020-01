Sanremo 2020, la dieta pre Festival di Diletta Leotta ma qualcosa non quadra

La co-conduttrice di Sanremo si mostra su Instagram con un piatto di toast e patatine fritte, ma non tutti credono che quello sia davvero il suo pasto!

Manca pochissimo ormai alla 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana e Diletta Leotta, tra le co-conduttrici di Sanremo 2020, si sta preparando al meglio. O forse no? Il volto di Dazn ha infatti pubblicato una foto su Instagram in cui si mostra mentre mangia un pasto poco salutare e i fan la prendono in giro.

La dieta di Diletta Leotta per Sanremo 2020

A salire sul prestigioso palco dell’Ariston per affiancare Amadeus ci sarà anche lei. Una bella soddisfazione sul piano professionale per Diletta Leotta che arriva a Sanremo 2020 come co-conduttrice della più importante kermesse canora d’Italia.

Mentre è alle prese con le prove e si prepara al meglio – anche per evitare le gaffe di cui sa essere protagonista – la 28enne catanese continua a deliziare i follower su Instagram, postando foto della sua quotidianità.

Ed eccola, dunque, mostrarsi in camera da letto mentre consuma un pasto veloce. “Dieta pre Festival” scrive a corredo dello scatto.

Non tutti credono a Diletta

Nella foto, Diletta indossa (solo) un’ampia camicia bianca, i tacchi a spillo e se ne sta seduta sul letto con un piatto in mano. Il pasto, stando all’immagine condivisa su Instagram prevede toast e patatine fritte. Non tutti gli utenti però credono che la conduttrice mangi davvero quel tipo di cibo, attenta com’è a mantenersi in forma.

“A chi lo vuoi far credere che mangi questa roba?” osserva un utente. “Figurati se si mangia quelle schifezze… Fa la foto e poi mangia due foglie di insalata” insinua un altro follower. Insomma, “non te crede nessuno” sbotta qualcun altro.

E c’è anche qualcuno che la supplica di non inferire su chi non ha fortuna di avere le sue tanto ammirate forme: “Non fare finta di mangiare, abbi pietà di noi povere morbidose”.

Il dubbio resta: Diletta Leotta mangia davvero toast e patatine fritte prima di Sanremo 2020?