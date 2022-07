Sangiovanni e Giulia Stabile, fine dell’amore? Ecco come stanno le cose anche da quel dettaglio della collana 

Giulia Stabile e Sangiovanni stanno ancora insieme? L'indizio indossato dal cantante fa sognare i fan

La storia d’amore nata tra i banchi di scuola ad Amici tra Giulia Stabile e Sangiovanni continua a far sognare i fan, nonostante i sospetti che tra i due possa essere successo qualcosa che li avrebbe allontanati.

Lo stesso Sangiovanni, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene […] Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere e che vogliono soltanto volersi bene e aiutarsi reciprocamente”.

Oggi un piccolo indizio indossato dallo stesso cantante ha tranquillizzato gli animi dei fan: si tratta di una collana con il nome di Giulia, che Sangiovanni ha indossato sul palco di Battiti Live:

“Purtroppo io ogni volta che vedo Sangiovanni con la collana con scritto Giulia mi devo emozionare, non posso fare altrimenti” ha twittato un utente.

“Sangio e la collana con su scritto “Giulia” stasera ci spezzano” ha scritto qualcun altro, “Ho fast the night changes” ha scritto un altro spettatore condividendo alcune immagini di Sangiovanni sul palco di Batititi Live con la collana in bella vista.

La stessa collana appare anche in un recente post pubblicato dallo stesso Sangiovanni pochi giorni fa su Instagram, in cui lo si vede cantare su un palco davanti a centinaia di persone.

Foto: Red Communications