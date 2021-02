Ilary Blasi si prepara a San Valentino e per stupire Francesco Totti punta sul rosso e sull’eleganza: il look anticipato su Instagram

Se per stupire il vostro partner a San Valentino siete indecise, Ilary Blasi può darvi qualche consiglio in fatto di stile: la moglie di Francesco Totti ha infatti le idee chiare su cosa indossare in vista della festa degli innamorati e anticipa il suo look su Instagram.

Ilary Blasi e il look di San Valentino

La conduttrice punta su un abbinamento classico ma estremamente efficace per accendere la fantasia: maglioncino nero e pantaloni a zampa rosso fuoco impreziositi da un paio di calzature ricercate, con dettagli dorati che rendono ancor più glamour e stuzzicante l’outfit di Lady Totti.

Le scarpe sono firmate Gia Couture Firenze e fanno parte della collezione Primavera/Estate 21 che è in procinto di essere presentata.

Tacchi dorati a San Valentino: come si mostra la moglie di Totti

Suggestivo il messaggio che accompagna lo scatto delle scarpe nell’account ufficiale del calzaturificio:

“Sognare ad occhi aperti le giornate di sole con i nostri nuovi sandali Bacio e il suo design elegante e l’abbagliante tacco dorato a forma di bambù”.

Rimarrà abbagliato da tanta bellezza il Capitano? Di certo, con quel look Ilary non passerà inosservata!