Nuovo capitolo sulla querelle tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando; dal salotto di Domenica Live l'ex gieffina smentisce la notizia

“E poi non so chi sia Stefania Orlando” questa la frase incriminata che avrebbe detto Samatha De Grenet in un’intervista rilasciata ad un giornale. La diretta interessata smentisce la notizia, e lo fa dal salotto di Barbara D’Urso.

Mia moglie?! Non so chi sia…#sovip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) April 24, 2021

Quanto è bugiarda e paracula pic.twitter.com/nDUvLYA5a2 — Maria Laura Pili (@MariaLauraPili2) April 25, 2021

L’ex concorrente del GFVip sostiene di non aver mai detto quelle parole e di sapere perfettamente chi sia Stefania Orlando. “Non l’ho detto. Reputo Stefania una donna in gamba e intelligente” ha detto Samantha De Grenet. Sui social alcuni dubitano della sincerità della showgirl, altri invece la sostengono.

Samantha De Grenet smentisce quello che dicono avrebbe detto a un giornale sulla sua compagna di #GFVip, Stefania Orlando! #DomenicaLive pic.twitter.com/ZT8mPpxPB7 — Domenica Live (@domenicalive) April 25, 2021

Chi avrà ragione?

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy