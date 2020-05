Sui social Sabrina Salerno pubblica una foto in cui è "esplosiva" ma... alcuni fan si concentrano su un dettaglio alle spalle della showgirl.

Sabrina Salerno si mostra sui social – “esplosiva” a detta di alcuni. Per la star degli anni ’80 sembra che il tempo si sia fermato. Sul suo profilo i complimenti si susseguono ma qualcuno nota un dettaglio alle sue spalle che fa sorridere.

Il tempo si è fermato per la cantante e attrice

In tenuta da fitness, Sabrina Salerno si scatta un selfie e condivide un pensiero con i suoi followers:

Quanti dubbi ci assalgono?! La verità ai posteri.

Per la bella showgirl, che ha sfondato in tv ventenne – negli anni ’80, sembra che il tempo non passi mai. Il suo fisico è perfetto, come mostrato in questa foto o in quella precedente pubblicata su Instagram, in cui posa in costume da bagno. La sua avvenenza miete vittime di ogni età; a Radio2, la showgirl ha raccontato di essere stata corteggiata sui social da un famoso ventunenne (di cui non ha fatto il nome) fidanzato, per di più, con una modella. Questo fatto ha forse sconvolto lei ma certamente non sorprende i suoi fan che commentano e lodano ammirati i suoi più recenti post.

LEGGI ANCHE >> — ‘Non prenderli’, Sabrina Salerno e i medicinali in quarantena: i fan preoccupati per la cantante

Sabrina Salerno è decisamente esplosiva nei suoi scatti e vediamo tutta la sua energia e vitalità ogni giorno sui social. Sotto a questo post, abbondano i commenti di approvazione:

Età fermata Ho il dubbio che tu sia più bella ora di quando avevi 20 anni… ma questo è impossibile! Per te il tempo non passa Son caduto dalla sedia Ventenne eri bellissima ma ora sei esplosiva Magnifica!

Gli adesivi di Toy Story sullo sfondo della foto

In mezzo a tutti questi complimenti, c’è qualcuno che nota un dettaglio alle spalle della showgirl che fa sorridere: sull’armadio che fa da sfondo al ritratto, sono attaccati moltissimi adesivi di un noto film d’animazione Pixar.

Bellissimi gli adesivi di Toy Story sull’armadio Sabrina!

Gli adesivi risalgono probabilmente all’infanzia di suo figlio, oggi sedicenne. Un tenero dettaglio che restituisce il calore degli affetti nella vita di Sabrina Salerno.