Sabrina Ferilli si schiera a favore di Totti? ‘A proposito di…’: il post ‘sgambetto’ è per Ilary Blasi?

Sabrina Ferilli ha deciso di prendere le parti di Francesco Totti nella vicenda della separazione da Ilary? Ecco che cosa ha postato online

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta provocando anche una serie di ‘faide’ visto che c’è chi – come Sabrina Ferilli – si sta schierando da un lato oppure dall’altro. Ma dalla parte di chi si sarà messa la celebre attrice romana?

LEGGI ANCHE :– Ilary Blasi, il gesto di Silvia Toffanin da vera amica: l’unico post pubblicato dopo la separazione da Totti

Separazione tra Ilary e Totti: Sabrina Ferilli dalla parte del calciatore?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Entrambi simbolo a modo loro della città di Roma, Francesco Totti e Sabrina Ferilli sono più volte comparsi insieme in televisione. Ebbene, su Instagram, la bella attrice ha deciso di pubblicare un breve video che riprende un vecchio momento televisivo insieme all’ex calciatore, ai tempi di House Party.

“Tu lo faresti uno spogliarello per me adesso?”, gli chiedeva lei, sdraiata insieme a lui in un lettone fittizio. E lui rispondeva, un po’ indeciso: “Dipende“…

Che cosa voleva dire quel video postato dalla Ferilli?

Un breve video di 10 secondi risalente al 2016 che sembra però avere un’unica e semplice funzione, almeno nelle idee di Sabrina Ferilli: sostenere Francesco Totti e prenderne le parti nel momento difficile della sua separazione da Ilary Blasi.

Suona proprio così: uno schieramento netto e deciso. E così l’hanno interpretato i migliaia di fan corsi a vederlo e a lasciare un like. Anche perché Sabrina nella caption ha scritto semplicemente “A proposito di… Francesco Totti“, taggando l’eterno capitano giallorosso.

C’era davvero il pensiero di ‘schierarsi’ da una parte nelle idee dell’attrice? Oppure si è trattato di un gesto molto più semplice volto soltanto a rispolverare un simpatico momento televisivo del passato? E c’è chi invece pensa che, se Sabrina ponesse oggi quella domanda a Francesco, la sua risposta sarebbe completamente diversa rispetto a quella del 2016…

Photo credits: Kikapress