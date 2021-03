Non era mai successo prima ma Maria De Filippi ha rotto gli induci: dai social di due programmi ha sostenuto la fiction con Sabrina Ferilli

Mentre sabato 13 marzo andrà in onda l’ultima puntata di C’è posta per te, Canale 5 si appresta a dare il benvenuto ad una nuova fiction che vede protagonista Sabrina Ferilli. Si intitola “Svegliati Amore Mio” e come si legge sui social di Amici e C’è posta per te, la prima puntata andrà in onda il 24 marzo.

Proprio così, sui canali social di due programmi di punta di Canale 5 sono apparsi messaggi a sostegno della fiction con Sabrina Ferilli ed è la prima volta che Maria De Filippi ‘utilizza’ i social dei suoi programmi per promuovere un altro progetto.

Nanà, interpretata da Sabrina Ferilli, è una donna coraggiosa che lotta contro un colosso siderurgico dopo l'improvvisa malattia di sua figlia Sara! “Svegliati Amore Mio” vi aspetta dal 24 Marzo in prima serata su Canale 5 ⬇ https://t.co/V2UfwQpFpQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 9, 2021

Il pubblico ha apprezzato moltissimo il gesto, commentando positivamente quanto letto.

C’è anche chi in un primo momento ha pensato che Sabrina Ferilli sarebbe potuta essere tra i giudici del nuovo serale di Amici.

Per un attimo pensavo che fosse uno dei giudici del serale. ME FATE PIJA I COLPI — ✨✨ (@Cri_m007) March 9, 2021

Chissà se i colpi di scena sono finti o se invece vedremo Sabrina Ferilli e Maria De Filippi insieme nel talent show del sabato sera.

