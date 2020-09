Momenti di paura per il prof. di Amici, che si è trovato faccia a faccia con un grosso cinghiale sotto casa sua: Rudy ha documentato tutto nelle Ig Stories

Brutta avventura per Rudy Zerbi mentre tornava a casa, in quartiere residenziale nella zona nord di Roma: come ampiamente documentato su Instagram, l’ex discografico ha avuto a che fare con un cinghiale che circolava indisturbato fra le macchine.

Rudy Zerbi cinghiale, cosa è successo

Come chi abita a Roma purtroppo sa, le scorribande di cinghiali soprattutto nella zona nord della Capitale sono un problema vero e proprio, affrontato periodicamente anche dal Campidoglio: gli animali arrivano dalle vicine zone boschive, sempre più ridotte dalll’urbanizzazione, attirati dai rifiuti in strada.

Rudy Zerbi ha filmato e fotografato un cinghiale proprio sotto casa sua, mentre cercava parcheggio: l’esemplare era piuttosto grosso, come si capiva facilmente guardandolo accanto ad una macchina piccola come una Smart.

Nelle storie di IG Rudy Zerbi ha raccontato il tutto nei dettagli, con tanto di colonna sonora inquietante (il tema di X Files): ad un tratto infatti il cinghiale si è girato dalla sua parte e lo ha “puntato”, guardandolo fisso, prima di cambiare idea e fortunatamente andarsene.

Siamo abbastanza sicuri che Rudy abbia girato storie e video al sicuro nella sua macchina, ma comunque essere assediati da un cinghiale di quelle dimensioni non è “simpatico”: ancora meno simpatico pensare di incontrarlo magari mentre si torna a casa a piedi.

Il cinghiale non è un animale aggressivo e generalmente non attacca l’uomo, anzi tende a scappare: però, come segnalano gli esperti, può capitare che si senta in trappola ed attacchi per difesa, soprattutto se si tratta di una mamma insieme ai cuccioli. Attenzione anche a chi scende con il cane, perchè il cinghiale tende a sentirsi minacciato dalla presenza dell’animale.

Dunque per Rudy solo tanta paura e parecchie storie su Instagram, dove ha chiesto ripetutamente ai suoi followers se era meglio scappare o restare: alla fine ha deciso di restare (e “vedersela brutta”), mentre il cinghiale è andato via. Un incontro decisamente indimenticabile!