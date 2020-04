La cantante è preoccupatissima per gli effetti del 5G, la quinta generazione di trasmissione dati in telefonia, sulla salute umana: ecco cosa ha scritto su Instagram

In questi tempi di emergenza sanitaria, lasciarsi prendere dall’ansia e dal panico è cosa comune: a quanto pare sta accadendo anche a Romina Power, che però non sembra avere tanta paura del Covid19 quanto delle onde elettromagnetiche.

E’ il 5G, lo standard di telefonia mobile di quinta generazione, a preoccupare molto Romina Power e non solo lei: in queste ore sul web si sta registrando un’ondata di panico a causa del fantomatico collegamento fra 5G e coronavirus. Non solo: in diverse zone del Regno Unito, complici i tabloid che hanno rilanciato le fake news sulla correlazione, sono state date alle fiamme in tutto circa 20 antenne ripetitori.

Romina Power morte uccelli: i post su Instagram

Romina Power ha preso molto sul serio la faccenda ed ha pubblicato ben due post a tema sul suo profilo Instagram.

In questo post la cantante mette in relazione la morìa degli uccelli a Roma e il 5G: va segnalato che la foto riportata e presa da un articolo de Il Messaggero non è di oggi e neanche del mese scorso, ma risale precisamente al 30 gennaio 2018. Le sperimentazioni del 5G nella Capitale sono partite l’anno successivo.

In un post seguente Romina riprende invece un video che circola su Youtube, dove si parla degli effetti devastanti del 5G sulla salute umana e dice anche che in America c’è chi sta sparando alle “torri della morte”

5G e Coronavirus: ci sono collegamenti?

C’è parecchia confusione sul tema e i mezzi di informazione spesso non aiutano, come è accaduto in Inghilterra: ovviamente sui social gira di tutto e molto poco di quello che si legge a tema scientifico può essere considerato attendibile.

Il prof. Burioni, virologo e scienziato, uno dei massimi esperti in tema di virus che abbiamo in Italia, ha smentito sabato scorso nel salotto di Fabio Fazio che possa esserci collegamento fra il 5G e il Coronavirus. Questo dovrebbe bastare a calmare gli animi più agitati.