La candeggina sulle zampe dei cani? Romina Power si scaglia contro Barbara D'Urso su Instagram dopo le parole a Pomeriggio5

Anche Romina Power contro Barbara D’Urso dopo i presunti consigli sbagliati sull’igiene dei cani in tempo di coronavirus. A Pomeriggio 5 era stato suggerito di lavare le zampette degli amici a quattro zampe con la candeggina, scatenando un putiferio. Poi ha corretto il tiro ma non è stato sufficiente a placare le ire del web.

Perché Romina Power attacca Barbara D’Urso su Instagram

L’ex moglie di Al Bano non ha mai nascosto il suo amore per gli animali e lei stessa ha un cane al quale è legatissima. Per questo sarà sobbalzata dal divano quando ha sentito in diretta tv che per prevenire la diffusione del contagio da Covid19 era consigliabile pulire le zampe dei cani con la candeggina.

Il suggerimento era arrivato a Pomeriggio 5, scatenando un vero e proprio putiferio sui social, tanto che nella puntata successiva Barbara ha dovuto precisare le indicazioni fornite in trasmissione. In collegamento con Marco Melosi, presidente dell’associazione dei veterinari italiani, la conduttrice ha spiegato meglio il messaggio.

Ribadendo che sul sito del Ministero della Salute si legge che acqua e sapone siano sufficienti per lavare le zampe dei cani che abbiamo in casa, ha precisato come utilizzare eventualmente la candeggina: due cucchiai di prodotto per ogni litro d’acqua. Ma il chiarimento di Barbara D’Urso non è bastato a placare altri esperti, di cui Romina Power condivide la posizione.

Sperando di aver chiarito ogni dubbio, ecco i consigli per disinfettare le zampe degli animali domestici di Marco Melosi, presidente dell'associazione medici veterinari italiani #Pomeriggio5 pic.twitter.com/bewLQShBmb — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 30, 2020

Il post di Romina

“Non disinfettate le zampe dei vostri cagnolini con candeggina. Ecco cosa provoca ANCHE diluita! Basta acqua e sapone” scrive la cantante su Instagram mostrando un’immagine piuttosto eloquente.

Lo scatto condiviso è tratto da un articolo di un noto sito anti fake news che mostra le zampe di un cane piuttosto irritate dopo essere state trattate con il prodotto incriminato.

Insomma, questa volta i consigli di Barbara D’Urso ai tempi del coronavirus hanno fatto irritare più di qualcuno, Romina Power compresa.