Nelle scorse settimane alcuni "strani" video ci avevano raccontato così la quarantena di Roberto Benigni: che ora torna in tv, sabato 9 maggio, con la replica dei suoi Dieci comandamenti

Qualche settimana fa Striscia la notizia mostrò alcuni “strani” video di Roberto Benigni, nel quale l’attore de “La vita è bella” si presentava con un cappello da Papa o si cimentava con la cucina. Ad una prima occhiata sembrava veramente Roberto Benigni anche se, andando avanti con lo scorrimento del video, iniziavano a sorgere alcuni dubbi: è vero che Benigni ha abituato il suo pubblico a sortite spettacolari, ma queste sembravano fin troppo amene anche per lui!

Roberto Benigni deepfake su Striscia la notizia

Il mistero è stato presto svelato: si trattava di un deep fake, la tecnica (che Striscia la notizia ha sdoganato in prima serata) con la quale si possono contraffare anche i video, creando dei risultati molto verosimili (e decisamente inquietanti).

Sentendo Roberto Benigni che parla del cinema di Nanni Moretti in termini non molto entusiastici più di qualcuno avrà subito capito che non era il vero Benigni a parlare: idem per il passaggio dell’altro video nel quale afferma che è sua moglie a fare la spesa perchè è una donna.

Insomma, per chi avesse ancora qualche dubbio: Benigni non è impazzito durante la quarantena! Si tratta soltanto di un video “fake”, fatto per strappare un sorriso…

Roberto Benigni torna in tv con “I dieci comandamenti”

Sabato 9 maggio andrà in onda su Rai1 la replica de “I dieci comandamenti”, lo spettacolo che Roberto Benigni portò in scena nel 2014, con un ottimo risultato di share (oltre il 37%). Durante lo show il comico toscano racconta, con il suo stile inconfondibile, cosa c’era scritto nella dieci tavole che Diò consegnò a Mosè sul Monte Sinai, mescolando il tutto con l’attualità.

La serata dedicata a Benigni fa parte della serie di appuntamenti del sabato decisi dalla Rai in questa quarantena: mentre Canale 5 ripropone tutta la stagione di “Ciao Darwin”, Rai1 pesca dal suo archivio il meglio dei suoi show. Con risultati di ascolti altalenanti: vedremo questa settimana come se la caverà Roberto Benigni.