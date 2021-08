Roberta Capua, ‘senza molte aspettative’: cosa farà la conduttrice dopo Estate in diretta?

Roberta Capua è stata intervistata e ha raccontato qualcosa di più sul lavoro e sul suo futuro.

Roberta Capua è stata intervistata dal settimanale Vero e ha raccontato qualcosa di più sul lavoro e sul suo futuro.

Nonostante l’ex Miss Italia sia tornata in tv con la conduzione di Estate in diretta, a oggi il suo futuro sembra incerto.

Ne ha parlato personalmente durante l’intervista: “La tv di oggi non è meritocratica […] io faccio un passo per volta, senza molte aspettative, sperando che questa mia performance estiva possa essere premiata e avere uno sbocco in futuro”.

“Mi piacerebbe mettermi alla prova in una cosa che non ho mai fatto: il game show, il quiz. oltre a questo, adorerei un talk sul genere di Harem” ha dichiarato Roberta Capua.

A oggi, Roberta non ha ricevuto proposte lavorative per la prossima stagione televisiva, non sappiamo quindi quando la rivedremo sul piccolo schermo.