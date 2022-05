Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa sbotta sui social: ‘Vigliacchi voi che lo aggredite’

Rita Dalla Chiesa interviene in difesa di Manuel Bortuzzo, attaccato dopo la messa in onda di 'Rinascere', il film sulla sua vita

La sera dell’8 maggio 2022, su Rai Uno è andato in onda ‘Rinascere‘, un film dedicato alla storia dell’ex promessa del nuoto Manuel Bortuzzo: nonostante la drammaticità della sua storia, in tanti hanno preso ad attaccarlo, tant’è che in sua difesa è intervenuta Rita Dalla Chiesa.

LEGGI ANCHE :– Rinascere, ecco Manuel Bortuzzo con chi ha visto il film: lo scatto fa il giro del web

Rita Dalla Chiesa è intervenuta sui social per difendere Manuel Bortuzzi dagli attacchi comparsi sul web dopo la messa in onda del film ‘Rinascere’. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Manuel Bortuzzo attaccato sul web: la difesa di Rita Dalla Chiesa

Il 2 febbraio 2019, il nuotatore fu vittima di un agguato mentre usciva da un pub per comprare le sigarette insieme alla fidanzata di allora, Martina Rossi. Manuel fu raggiunto da due colpi di pistola a causa di un regolamento di conti tra delinquenti, rimanendo bloccato in carrozzina. I criminali lo avevano scambiato per un’altra persona a causa della giacca che indossava.

Il film ‘Rinascere‘ ha fatto conoscere la storia anche a quella parte di pubblico italiano che non la conosceva. Non è mancato però chi ha deciso di attaccare il ragazzo. C’è infatti chi lo accusa di aver avuto un film soltanto per via della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, chi invece gli imputa una certa arroganza e supponenza. Messaggi sui social che hanno fatto arrabbiare sia i fan di Manuel Bortuzzo che Rita Dalla Chiesa, che ha deciso di intervenire su Twitter.

“Sto guardando su Rai Uno la storia di Manuel Bortuzzo – ha cinguettato la conduttrice tv – Lo conosco, ho lavorato con lui a Italia Sì. Conosco suo padre Franco. Conosco la loro fatica, il loro coraggio, la loro forza, l’unione della loro famiglia. La voglia di farcela. Vigliacchi voi che lo aggredite“.

Fortunatamente, in molti hanno appoggiato le parole di Rita, concordando sul fatto che sia vergognoso attaccare Manuel per la sua storia personale (tra l’altro tanto drammatica).

Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy