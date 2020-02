Rita Dalla Chiesa: ‘Amici del Nord non andiamo ad Ischia questa estate’

Rita Dalla Chiesa invita a boicottare Ischia dopo le esternazioni di una donna contro gli abitanti del Nord. Ma non tutti sono d'accordo

Non bastano le rassicurazioni delle autorità. In Italia, da Nord a Sud, è ormai panico da coronavirus. Dopo il servizio de Le Iene sulla reazione degli italiani all’emergenza sanitaria, Rita Dalla Chiesa posta un tweet polemico su Ischia, invitando a boicottare la località. Una donna della splendida isola, infatti, nel video del programma Mediaset si è scagliata contro l’arrivo di settentrionali. E sono montate le polemiche.

Rita Dalla Chiesa contro la donna di Ischia

Molti meridionali residenti al Nord e nelle zone rosse hanno deciso di rientrare a casa dopo la diffusione del coronavirus. Anche i turisti non sanno rinunciando a visitare le località del Sud. Una situazione che sta mandando nel panico gli abitanti delle regioni del Sud, che temono di essere contagiati dal COVID 19.

Lo mostra chiaramente un video de Le Iene che ha documentato la psicosi che sta interessando tutta Italia. Un servizio che ha suscitato particolare indignazione per una donna di Ischia, che ha scatenato la dura reazione anche di Rita Dalla Chiesa.

Nella clip diffusa anche sui social, si vede l’arrivo di alcuni pullman sull’isola campana dove le forze dell’ordine controllano i documenti. Poi una donna urla chiedendo di sapere da dove arrivano queste persone, evidentemente perché teme un contagio.

Dal nord Italia fino a Ischia, il panico si è diffuso più velocemente del coronavirus. Stasera a https://t.co/MIC0p8kNwo rispondiamo alle vostre domande dalle 20:45 in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook, su https://t.co/MIC0p8kNwo e MediasetPlay #CODVID19italia pic.twitter.com/SwKBHTveYV — Le Iene (@redazioneiene) February 25, 2020

Il tweet di Rita e le polemiche

Non si è fatta attendere la reazione di Rita dalla Chiesa che se la prende con la signora di Ischia e cinguetta: “Amici del Nord ci sono tanti di quei posti belli in Italia che possiamo vivere anche se non andiamo a Ischia. Ricordiamocelo soprattutto per le vacanze estive… Anche se non è giusto che per colpa di una fuori di testa paghino anche gli altri”.

Ma la signora di #Ischia???? Amici del Nord ci sono tanti di quei posti belli in #Italia che possiamo vivere anche se non andiamo a #Ischia. Ricordiamocelo soprattutto per le vacanze estive… Anche se non è giusto che per colpa di una fuori di testa paghino anche gli altri — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) February 27, 2020

Numerose le repliche al tweet della giornalista, travolta dalle critiche. C’è chi ritiene quel post un vero e proprio scivolone per Rita e chi l’accusa di additare un’intera comunità a causa di una singola persona.

Qualcuno usa l’arma del sarcasmo: “Suggerirei Milano Marittima per le vacanze. La gente è sicuramente molto ospitale e le bellezze paesaggistiche sono incomparabili.”

Un altro utente, invece, osserva: “Diciamoci la verità, se il virus fosse partito dal sud e un gruppo di Napoletani fosse andato in vacanza a Venezia avremmo assistito alla stessa identica scena da parte dei Veneti”.