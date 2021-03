Rita Dalla Chiesa furiosa su Twitter: ‘Ho perso tutte le registrazioni su Fabrizio’. Cosa è successo

Una Rita Dalla Chiesa furiosa sbotta su Twitter dopo aver perso tutte le registrazioni dei programmi di Fabrizio Frizzi e del padre.

È una Rita Dalla Chiesa furiosa quella che scrive su Twitter dopo una sorta di inconveniente tecnologico capitatole in casa. Nulla di grave, ma il problema è stato capace di farle perdere alcuni amati ricordi. Ma cosa sarà mai successo alla conduttrice ed opinionista televisiva? Si tratterà forse di un danno irreparabile?

Photo Credits: Kikapress

Rita Dalla Chiesa furiosa su Twitter: “Ho perso tutto”

Andiamo con ordine. Rita Dalla Chiesa ha scritto un messaggio su Twitter nel quale si è mostrata piuttosto furiosa nei confronti di una nota azienda di pay tv.

“Attenzione – ha twittato – se volete installare Sky-Q. Perderete automaticamente tutto quello che avete registrato sul vecchio decoder. Nessuno vi avverte che succederà. Io ho perso oggi tante registrazioni su mio padre, Fabrizio e trasmissioni alle quali tenevo”.

Attenzione se volete installare #SkyQ😱😡 Perderete automaticamente tutto quello che avete registrato sul vecchio decoder. Nessuno vi avverte che succederà. Io ho perso oggi tante registrazioni su mio padre, Fabrizio e trasmissioni alle quali tenevo. 🤬 — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) March 17, 2021

Insomma, un inconveniente tecnologico alquanto fastidioso, confermato da tantissimi fan che le hanno poi risposto nei commenti.

A quanto pare, nel momento in cui si cambia il dispositivo di ricezione del segnale digitale satellitare, tutti i dati salvati sul vecchio (che va restituito) vanno irrimediabilmente persi. E tra questi dati, ovviamente, rientrano anche i programmi registrati.

Sembra infatti che non ci sia modo per trasferire i dati di un vecchio decoder su uno nuovo o magari su un altro dispositivo di archiviazione, come un hard disk o un blu-ray vergine.

È per questo che l’appello di Rita Dalla Chiesa (pur furiosa per aver perso tutte le registrazioni) potrebbe avere una grande utilità, rendendo pubblico il problema e spingendo l’azienda a risolverlo, magari con qualche servizio in Cloud…

Photo Credits: Kikapress