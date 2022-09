Regina Elisabetta e il ricordo inquietante del funerale di Lady Diana: cosa svela il Principe William 

A pochi giorni dal funerale della regina Elisabetta, nella mente di William riaffiorano drammatici ricordi

La morte della regina Elisabetta II ha mobilitato l’intera nazione del Regno Unito e catalizzato l’attenzione praticamente a livello mondiale.

Ancora una volta, la famiglia reale si ritrova a dover passeggiare fuori da Buckingham Palace e dalle altre residenze reali per ringraziare e salutare i cittadini arrivati per un saluto o per lasciare un fiore dedicato a sua Maestà.

L’ultima volta che si era vista una scena simile risale a circa 25 anni fa, quando improvvisamente scomparve Lady Diana a causa di un incidente che tutti ricordano. Allora, William e Harry erano poco più che bambini ma i ricordi sono ancora vividi nelle loro menti.

Proprio William, ora principe del Galles, avrebbe confessato a una donna a Sandringham che la processione che ha aperto di fatto la camera ardente della regina Elisabetta “è stata molto difficile e ha riportato alla mente alcuni ricordi”.

I riferimenti di William sono rivolti chiaramente ai momenti in cui, insieme a suo fratello, cammminò dietro la bara di sua madre, durante il drammatico funerale del 1997.

