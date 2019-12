La Regina Elisabetta presto morta? La domanda sta rimbalzando tra i fan della Royal Family da quando sono state rese note le profezie di Nostradamus per il 2020. L’anno nuovo, secondo quanto previsto dallo scrittore e astrologo francese, dovrebbe segnare un cambiamento epocale per la monarchia britannica che si accinge ad accogliere un nuovo re.

Regina Elisabetta morta nel 2020, la profezia di Nostradamus

Nelle ultime settimane, si sono susseguite voci su presunti peggioramenti delle condizioni di salute della sovrana e qualcuno si era divertito ad annunciarne perfino il decesso.

La Regina Elisabetta, però, non è morta, ma nel corso del nuovo anno che sta per iniziare, potrebbe lasciare il trono. La profezia di Nostradamus non è chiara e non specifica se Sua Maestà passerà a miglior vita o semplicemente abdicherà.

In entrambi i casi si tratterebbe di un cambiamento epocale per la monarchia del Regno Unito dopo 66 anni dall’incoronazione di Elisabetta II. Il Principe Carlo è dunque destinato a diventare re nel 2020?

Le altre profezie

Quella della Regina Elisabetta morta non è l’unica profezia di Nostradamus per il 2020. Secondo il celebre personaggio francese, una serie di eventi infausti sta per abbattersi nel nuovo anno.

Lo scoppio della terza Guerra Mondiale tra Occidente e Oriente, l’assassinio di Putin, un devastante terremoto negli Stati Uniti, una rivoluzione nella Corea del Nord e una terribile malattia per Donald Trump sono alcuni degli avvenimenti che, secondo Nostradamus, ci attendono nei prossimi 12 mesi.

Ma quanto sono attendibili questi scritti? Le profezie dell’astrologo francese non sono chiaramente interpretabili perché annunciate attraverso metafore. Ciò significa che ognuno può dare il significato che più gli aggrada.

Ma per chi crede nelle poesie profetiche di Nostradamus non ci sono dubbi sui suoi poteri di chiaroveggenza e c’è chi è convinto che abbia predetto la Rivoluzione Francese, l’ascesa di Adolf Hitler e l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.