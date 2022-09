Regina Elisabetta, ecco che fine faranno gli orsi Paddington lasciati come tributo

Tra i regali più numerosi lasciati fuori da Buckingham Palace spunta l'orsetto Paddington: ecco come verranno conservati

La scomparsa della Regina Elisabetta II, morta l’8 settembre 2022 nella residenza reale di Balmoral, e dopo un regno durato più di settant’anni, ha catalizzato l’attenzione del mondo intero, nonché quella di migliaia di cittadini britannici.

Giorno dopo giorno stanno giungendo migliaia di persone davanti a Buckingham Palace per lasciare il proprio saluto e omaggio fuori dai cancelli reali, in attesa del solenne funerale previsto per il 19 settembre.

Tra i regali più frequenti lasciati fuori dal Palazzo, spiccano numerosi orsacchiotti Paddington: il riferimento del pupazzetto è legato al video che venne realizzato per festeggiare il Giubileo di Platino ella Regina Elisabetta II, in cui entrambi sono seduti a un tavolo nella residenza Reale a sorseggiare tè insieme.

L’ente di beneficenza “Royal Parks” ha così comunicato che tutti gli orsacchiotti donati in onore di Elisabetta II verranno conservati. L’ente si occupa della supervisione dei parchi reali di Londra appartenuti un tempo proprio alla famiglia Reale, compresa la l’rea commemorativa di Green Park, che sorge vicino a Buckingham Palace.

Foto: Kikapress