La Regina Elisabetta sorpresa al volante senza cintura di sicurezza e senza patente: il video è virale. Sua Maestà è turbata?

La Regina Elisabetta è stata sorpresa alla guida della sua auto senza cintura di sicurezza e senza patente. Il video dell’anziana sovrana indisciplinata al volante sta facendo il giro del web, scatenando ironia e polemiche. Una semplice distrazione o Sua Maestà è talmente turbata dagli ultimi avvenimenti da dimenticare anche il codice della strada?

La Regina Elisabetta al volante senza patente e senza cintura di sicurezza

Non capita spesso di vedere la Regina Elisabetta guidare una vettura, ma nonostante l’età avanzata, la sovrana ama mettersi ancora al volante. In un video diffuso sui social, Sua Maestà è stata sorpresa alla guida di un’auto ma ha sorpreso il fatto che non indossasse la cintura di sicurezza.

L’episodio arriva a un anno esatto dall’incidente automobilistico provocato dal Principe Filippo, che causò il ferimento di due persone. Anche in quella occasione, il consorte della Regina non indossava la cintura di sicurezza. Ma pare – spiegò un ex agente addetto protezione della Royal Family – che sia una regola per i reali, sedere in auto, senza alcuna protezione.

Non solo: non tutti sanno che Elisabetta II, nonostante guidi dall’età di 19 anni, non ha mai sostenuto l’esame per prendere la patente. Lei però può guidare senza infrangere alcuna legge. Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, infatti, la Regina è l’unica persona nel Regno Unito a potersi mettere al volante senza bisogno della licenza di guida. D’altronde, le patenti in UK sono rilasciate proprio a suo a nome.

Grattacapi per la Regina

Insomma, a tutto c’è una spiegazione – anche alla guida senza patente della Regina Elisabetta – sebbene in molti abbiano ipotizzato che la cintura di sicurezza non allacciata fosse una distrazione da attribuire al difficile periodo che sta attraversando la sovrana.

Non bastavano i problemi di coppia tra William e Kate a minare la serenità di Sua Maestà: l’annuncio di Harry e Meghan di voler diventare indipendenti dalla Famiglia Reale ha particolarmente turbato Elisabetta II.

Tra l’altro, la decisione dei Duchi di Sussex è arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo che la coppia ha disertato il Natale con i parenti non presentandosi ad alcun appuntamento familiare.