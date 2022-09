Regina Elisabetta funerali, nelle sue mani un oggetto diverso da quello con cui è stata sepolta Lady Diana

25 anni dopo il funerale di Lady D, il mondo si prepara ad affrontare quello della Regina Elisabetta II: differenze e analogie

Il funerale reale della Regina Elisabetta II si terrà come previsto il 19 settembre e in attesa del momento solenne, che verrà seguito praticamente da tutto il mondo, in molti cercano analogie con la compianta Lady Diana.

La Principessa del Popolo, che durante e dopo il matrimonio con quello che oggi è Re Carlo III ha fatto discutere e tremare la Corona, è ancora molto amata dai cittadini britannici, e celebrata dal mondo intero: in tanti ricordano le stesse immagini, che si vedono anche in questi giorni, dei cancelli di Buckingham Palace sommersi da fiori e omaggi.

Proprio quest’anno ricorrono i 25 anni dalla tragica scomparsa di Lady D, dopo lo spaventoso incidente a Parigi che la strappò improvvisamente alla vita. Erano anni tumultuosi per la Corona, dopo le interviste scandalo di Diana Spencer e il divorzio chiacchierato da Carlo.

Nel 1997, i funerali di Lady Diana si svolsero sotto gli occhi attoniti del mondo intero e secondo alcune indiscrezioni, nella bara venne messo il rosario donatole da Madre Teresa di Calcutta e una foto dei suoi due figli, William e Harry.

Oggi il mondo attende i funerali di Elisabetta II e stando alle informazioni reperibili, a differenza di Diana, la Regina verrà sepolta con al dito la fede nuziale in oro gallese che la legava a suo marito il Principe Filippo, e degli orecchini di perle.

