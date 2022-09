L’errore del Re Carlo III ai danni di suo figlio Harry: cosa succederà durante la veglia per la morte della Regina Elisabetta

Arriva un nuovo strappo tra Re Carlo III e il Principe Harry: ecco l'errore del sovrano nei confronti del suo secondogenito

I doveri di corte, si sa, sono tanti e non sempre è facile stare dietro a regole e protocolli: non a caso, durante la veglia per la morte della Regina Elisabetta II, Re Carlo ha già commesso un errore nei confronti di suo figlio Harry. Ma cosa avrà mai combinato il nuovo monarca? Ha forse già fatto qualcosa di grave?

Re Carlo: la concessione ad Andrea ma non ad Harry per la veglia a Elisabetta II

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante gli eventi in onore di Elisabetta II, tra cui l’ultima veglia, in molti si sono accorti che ad Andrew, figlio della sovrana e fratello minore di Carlo, sia stato permesso indossare l’uniforme militare per l’ultimo saluto alla madre.

Una decisione controversa, soprattutto in virtù del fatto che il Principe Andrea è stato privato dei suoi titolo militari onorari in seguito al suo coinvolgimento nello scandalo Epstein.

Tuttavia, se nei confronti del fratello Re Carlo è stato decisamente ‘magnanimo’, non lo è stato altrettanto nei confronti di suo figlio Harry.

Un errore quello del sovrano nei confronti del suo secondogenito?

Il secondogenito del sovrano e di Lady Diana, infatti, non ha potuto indossare l’alta uniforme militare. Il motivo, curiosamente, è semplice: il Duca di Sussex, dopo aver abbandonato i suoi incarichi reali insieme alla moglie Meghan Markle, è stato privato anche dei suoi titoli.

Questo nuovo ‘errore’ nei confronti del figlio farà calare nuovamente il gelo tra il Re Carlo ed Harry? Cosa succederà adesso? Ci sarà un nuovo strappo dopo la leggera ricucitura vista con la morte di Elisabetta II?

