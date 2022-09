Re Carlo III ‘avrebbe bisogno di una camomilla’: la reazione eccessiva durante la firma. Cosa ha fatto

La reazione di un infastidito Re Carlo III durante la firma per il passaggio dei poteri ha fatto subito il giro del web: ecco i commenti ironici

Il passaggio di potere nel Regno Unito dopo la morte di Elisabetta II ha visto un momento formale nelle firme apposte da Carlo III per poter salire al trono e diventare nuovo Re. Qualcosa però non è andata come previsto, facendo sbellicare dalle risate molti di coloro che hanno assistito alla scena.

Il momento della firma di Carlo III fa sbellicare il web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il momento storico dell’ascesa al trono di Carlo III è stato catturato dagli utenti di Twitter e YouTube che non hanno esitato a trasformarlo in un’esilarante serie di clip.

Durante la firma, infatti, Carlo è parso piuttosto irritato e nervoso. Il nuovo Re era evidentemente infastidito per una serie di fattori: la scrivania piccola gli rendeva difficile firmare i grandi registri e quaderni che aveva davanti, la custodia per le penne gli si è chiusa a metà durante l’operazione e una penna sembrava non scrivere bene…

“Sarà ma questa insofferenza, quasi stizza, per cose così banali non mi sembrano molto … regali, anzi!”, ha scritto un utente su Twitter commentando l’accaduto…

Vladimir Luxuria: “Forse il re avrebbe bisogno di un po’ di camomilla”

E la cosa è arrivata anche in televisione dove, negli studi di Pomeriggio Cinque, Vladimir Luxuria ha commentato: “Forse Re Carlo, oltre a Camilla avrebbe bisogno anche un po’ di camomilla”.

E poi ha aggiunto: “Un re, un sovrano, dovrebbe essere imperturbabile. La regina Elisabetta aveva quell’espressione fissa. E anche durante la firma, a prescindere che qualcuno abbia sbagliato a mettere tutta quella roba lì, lui non avrebbe dovuto reagire così“.

“Ma se era sorridente – ha risposto Barbara D’Urso alla sua opinionista – a te è sembrato infastidito?”

