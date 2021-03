Quando si dice che la bellezza è un dono di famiglia: i fratelli di Raz Degan sono altrettanto belli e affascinanti. Guardare per credere!

Raz Degan ha stregato tutti con il suo fascino, ma la bellezza è un dono di famiglia stando alle foto dei suoi fratelli. Già perché se non lo sapeste l’ex di Paola Barale ha due bellissimi fratelli: Yanai e Sagi.

I tre sono cresciuti insieme alla madre; il divorzio dei genitori non gli ha regalato una vita facile e dopo 16 anni Raz e i fratelli hanno rivisto il padre. L’incontro testimoniato da una foto pubblicata su Instagram proprio dal più noto dei tre, mandò in visibilio i fan. I follower dell’attore e regista non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra i 4: il fascino e la bellezza sembrano proprio essere di famiglia!

Sia Yanai che Sagi vivono a Bali: il primo è life-coach, mentre il secondo è un maestro di yoga.

Raz Degan e la foto con fratelli e papà

Raz Degan è volato a Bali per riabbracciare i suoi fratelli, Yanai e Sagi, che da tempo hanno scelto di vivere sull’isola degli Dei. I tre, nonostante conducano vite in diversi posti del mondo, sono molto legati e si riuniscono appena possono.

Questa volta, con loro, anche il papà, come mostra la foto condivisa su Instagram dall’attore e regista israeliano. “Dopo 16 anni mio padre ha finalmente riunito i suoi 3 figli tutti insieme” ha scritto infatti Raz a corredo dello scatto.

L’immagine è stata ampiamente apprezzata dai follower tanto da arrivare a quasi 20mila like in poco tempo. Ma siamo sicuri che gli utenti si siano solo lasciati intenerire dalla reunion familiare?

Come risulta evidente dalla foto con i fratelli e il papà pubblicata su Instagram, nella famiglia di Raz Degan, gli uomini si assomigliano tutti: belli e affascinanti, hanno lo sguardo dei conquistatori.

Né lui né i suoi fratelli, inoltre, sembrano avere il desiderio di convolare a nozze, il che – se volete – li rende ancora più irresistibili agli occhi delle donne.

E i complimenti per questa famigliola non sono mancati: “Ah però, tutti belli in famiglia” nota qualcuno. E poi via con “Siete meravigliosi”, “Wow che fighi”, “Siete bellissimi”.

C’è anche chi, osservando bene la foto, non riesce a distinguere chi sia il padre di Raz e chiede: “Dicci qual è tuo padre, sembrate tutti fratelli”.

Per un altro utente poco importa chi sia il capofamiglia, si va dritto al punto: “Complimenti al papà…bellissimi”.

(foto @kikapress)