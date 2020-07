Alessandro e Francesco, 20 e 19 anni, sono riservati come mamma e papà, ma hanno tutti e due le idee abbastanza chiare: ecco cosa fanno nella vita i due ragazzi

E’ uno degli attori più amati e seguiti d’Italia: Raoul Bova, che rivedremo in tv con le repliche di Ultimo, ha 48 anni ma è sempre un sex symbol, anzi come spesso capita con l’età aumenta anche il fascino. Un patrimonio genetico di tutto rispetto che, insieme alla ex moglie Chiara Giordano, ha passato anche ai due figli Alessandro e Francesco.

Raoul Bova figli, chi sono e cosa fanno i due ragazzi nella vita

Raoul Bova è stato sposato per 13 anni con Chiara Giordano, da cui ha avuto i due figli maschi, mentre dal 2013 ha iniziato una relazione con l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales da cui ha avuto invece due bambine, Luna e Alma, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2018.

Alessandro Bova oggi ha 20 anni: è un ragazzo molto riservato, come suo fratello e il resto della famiglia, tanto che lascia poca traccia di sè anche sui social network. Quello che si sa di lui è stato raccontato, negli anni, dai genitori: Alex ha una grande passione per l’arte ed ha già esposto i suoi lavori in una mostra, dove ha raccolto dipinti, sculture e pensieri.

Raoul aveva già raccontato, in una intervista, che i figli non hanno mai pensato di ricalcare le orme paterne approfittando del loro cognome e che anzi, per un periodo non volevano neanche che si sapesse che erano figli del celebre attore. Alessandro sicuramente continuerà a studiare arte, probabilmente a Milano, inseguendo il sogno di diventare un artista affermato.

Francesco Bova, figlio minore di Raoul e Chiara, ha solo un anno di differenza con il fratello: a prima vista sembra l’estroverso della famiglia, infatti il suo profilo Instagram è pubblico e lui non fa mistero delle sue grandi passioni, la musica e gli sport (in particolare quelli collegati con l’acqua, come il papà del resto).

Francesco fa parte di un gruppo di Dj e Producers, i Vetrigos, e suona il sax.

Della vita privata dei due ragazzi, in termini di frequentazioni e fidanzate, non si sa nulla.

Dopo un divorzio complesso, Raoul e Chiara sembrano aver raggiunto un equilibrio per amore dei figli che hanno in comune: questi due ragazzi sembrano pronti per un luminoso futuro.