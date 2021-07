Raffaella Carrà, l’ultimo gesto prima di salutarci per sempre

Raffaella Carrà non smette di stupire: a pochi giorni dal funerale, emerge un altro dettaglio sulla sua generosità.

La conduttrice ha infatti voluto donare la sua palestra a Porto S. Stefano alla Onlus Confraternita di Misericordia. Il gesto è arrivato a poche settimane dalla sua morte. La sua scomparsa ha commosso l’Italia intera e non solo.

A raccontare l’avvenimento è stato il governatore Roberto Cerulli, che attraverso un post ha spiegato l’accaduto:

“”Roberto sono Raffaella, vorrei donarvi un mio immobile che ho a porto s. stefano. potrete farci le vostre attività”. Tentai di ringraziarla ma niente, non me lo permetteva […] Con Renato Tulino andammo a vederlo: un regalo grandissimo per il suo valore immobiliare, e così la incontrammo a Roma dal notaio. In quell’incontro ebbi però uno strano presentimento: nonostante la sua dinamicità di sempre, rimase con gli occhiali scuri e la mascherina ben messa: sembrava che volesse nascondere qualcosa […] forse, alla luce di questa tragedia, penso volesse tenere per sé il suo brutto segreto” ha spiegato Roberto Cerulli.