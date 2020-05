La famosissima influencer ha dichiarato il suo peso, spiegando anche che i momenti in cui è stata più magra sono stati quelli in cui era meno felice

Il peso delle influencer è un argomento “caldo”, sempre nell’occhio del ciclone: si passa dall’estremo delle ragazze magrissime, che propongono modelli di bellezza irragiungibili se non pericolosi, al body shaming nei confronti di quelle che invece “osano” mostrarsi con le loro imperfezioni.

Chiara Ferragni è una di quelle che non teme di parlare dei suoi kg, nel bene o nel male: così a domanda diretta sul suo effettivo peso risponde, ora come in passato, fornendo i numeri esatti.

Quanto pesa Chiara Ferragni? Lo dice lei stessa

In una story di IG, Chiara Ferragni afferma che il suo peso oscilla fra i 58 e i 60 kg, a seconda di quanto mangia e di quanto si allena. “Sono alta 1.77, penso che questo sia il giusto peso per me“, ha continuato Chiara “Sono stata più magra in passato e i momenti in cui ero più magra corrispondevano a quelli in cui ero meno felice. La felicità per me è prendersi cura della propria salute e del proprio stile di vita ma anche riuscire a non pensare sempre al fisico perfetto”

In passato la Ferragni aveva già risposto a domande sul tema, ad esempio quando era incinta del figlio Leone: all’epoca in molti le facevano notare che la sua pancia era “troppo piccola” e che lei sembrava troppo magra per essere incinta.

Anche in quel caso Chiara, incinta di 7 mesi, rispose con i numeri: “La mia pancia non è ancora molto grande ma ho ancora 3 mesi di gravidanza davanti. Sono alta 1.77 e all’inizio della gravidanza pesavo 57 kg, ora ne peso 65″

Fa bene la Ferragni a rispondere agli haters dichiarando apertamente il proprio peso? Oppure fornendo le cifre finisce per dettare obiettivi alle ragazze che vogliono essere come lei?

Come ben sappiamo il peso di una ragazza in salute dipende da molte varianti, come la costituzione fisica, la grandezza delle ossa ed altre variabili: se Chiara Ferragni è in salute con un’altezza di 177 cm e un peso di 58 kg, qualche altra ragazza potrebbe non esserlo.