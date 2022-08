Fedez quanto guadagna rispetto a Chiara Ferragni? ‘Non sono il mantenuto di Chiara’: cosa ha dichiarato

Quanto guadagna Fedez rispetto a Chiara Ferragni? Il rapper non è il 'mantenuto' della moglie: ecco le sue parole

Vi siete mai chiesti quanto guadagna Fedez rispetto a sua moglie Chiara Ferragni? Di sicuro in casa loro non ci sono problemi di soldi, ma se il rapper guadagna tanto dalle sue attività musicali e di intrattenimento, è l’influencer ad avere il reddito più alto. A dire la verità, però, è proprio Fedez, che qualche tempo fa ha fatto sapere di non essere certo mantenuto dalla moglie.

LEGGI ANCHE :– Chiara Ferragni, quanto vale la collezione di vestiti e borse dell’influencer? Il valore stellare

Quanto guadagna Fedez rispetto a Chiara Ferragni?

Partiamo dal principio. Qualche anno fa, lo youtuber Yotobi aveva detto “Chiara Ferragni è arrivata a fatturare circa 10 milioni di Euro. Sapete cosa significa fatturare nel 2015 10 milioni di Euro? Significa che nella sua famiglia Fedez è quello povero“.

La risposta a queste parole arrivò direttamente dal rapper, che su Twitch volle fare una precisazione, parlando davanti alla moglie: “Inutile che ridete non è la verità. I’m sorry Yotobi ma no. Siamo simili da quel punto di vista, anzi in quel periodo lì ero più ricco io. Non ridete dai, smettetela di ridere. Raga è vero, ma lavoro anche io, non sto mica fisso a casa a tenere pulito. Non faccio il casalingo, che è un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. No che non sono il mantenuto di Chiara. Dai dillo che dividiamo tutto a metà. Girl power cosa? Paghi tu tutto allora se dici così. Diciamo che è family power, tutto diviso“.

Parole, queste, confermate dalla stessa Chiara Ferragni che, nonostante guadagni ora più del marito, ha confermato che le spese sono ugualmente divise tra loro.

A dispetto di quanto guadagna Fedez rispetto a Chiara Ferragni (e stiamo parlando comunque di grandi cifre), dunque, il rapper non ha certo bisogno di fare il ‘mantenuto’ della moglie.

Photo Credits: Kikapress